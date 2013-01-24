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شوّاية صحية

HD4407/20
التصنيف الإجمالي / 5
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    شوّاية صحية

    HD4407/20
    التصنيف الإجمالي / 5

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    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شوّاية صحية

    اكتشف النكهات الغنية

    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    اكتشف النكهات الغنية

    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شوّاية صحية

    اكتشف النكهات الغنية

    تتمتَّع هذه الشوّاية الصحية بصحون شواء ذات درجة حرارة مرتفعة لتحفظ بداخلها كل النكهة اللذيذة. إنها تحمى بسرعة وتحتفظ بحرارة ثابتة للحصول على نتائج موثوق بها، ويمكن استخدامها في وضع مائل أو أفقي للاستمتاع بطرق طهو مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

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      احفظ النكهة في الصحن الساخن

      • 2000 واط
      • صحن مضلع
      • 3 وضعيات شواء
      تحتفظ صحون الشواء ذات درجة الحرارة المرتفعة بكامل النكهة

      تحتفظ صحون الشواء ذات درجة الحرارة المرتفعة بكامل النكهة

      إن صحن الشواء بدرجة حرارة مرتفعة يحفظ الخواص والنكهة في الطعام. هذا لأنه عندما يلامس الطعام سطح الشواية، يبدأ بالنضوج ويأخذ لونًا بنيًا، فيشكل قشرة لذيذة تحتفظ بداخلها بالطعم اللذيذ والنكهة الطيّبة.

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      يضمن المنظم الحراري القابل للضبط نتائج ممتازة لكل أنواع الطعام

      نطاق واسع لدرجة الحرارة (من 70 إلى 230 درجة مئوية) لاختيار درجة الحرارة المثالية لكل مكون بحيث يمكنك ضمان نتائج مثلى لكل صنف من المأكولات

      سهلة التخزين عموديًا

      سهلة التخزين عموديًا

      سهلة التخزين عموديًا؛ تخزين مرتب للسلك والصينية.

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق تسهّل التنظيف.

      وضعيات شواء متعددة: شوّاية مسطّحة أو فرن أو شوّاية بسطحَي اتصال

      وضعيات شواء متعددة: شوّاية مسطّحة أو فرن أو شوّاية بسطحَي اتصال

      يمكن استخدام الشوّاية مع إحكام الغطاء أو فتحه بالكامل أو مع وضع الشبكة، مما يسمح لك بإعداد أطباق عديدة ومختلفة. 1- وضع إحكام الغطاء يحفظ كل النكهة وهو مثالي لشواء اللحم أو السمك أو الخضار أو السندويشات. 2- الوضع المفتوح بالكامل يشبه الباربكيو الصغير، وهو ممتاز للشواء على الطاولة أو للطهو الممتع أو لتسخين الطعام. 3- وضع الشبكة مناسب لإذابة الجبنة على الخبز المحمّص أو الخضار مثل البندورة والكوسى.

      صحون شواء منحدرة وصحية تسرّب الدهون في صينية الشحوم

      صحون شواء منحدرة وصحية تسرّب الدهون في صينية الشحوم

      يدع الوضع المنحدر الشحوم الفائضة تتسرب إلى صينية الشحوم المُضمَّنة، وهو أمر صحي للغاية ومثالي للحوم والأطعمة التي تحتوي على فائض من الزيت.

      وضعية الشوّاية بسطحي اتصال

      وضعية الشوّاية بسطحي اتصال لتحضير وجبة خفيفة صحية بسرعة.

      سطح شواء غير لاصق

      يمنع سطح الشواء غير اللاصق جزيئات الطعام من الالتصاق.

      وضعية الفرن

      وضعية الفرن لطهو السمك والخضار والبيتزا.

      وضعية الشوّاية المسطحة

      وضعية الشوّاية المسطحة للشواء على سطح شواء مزدوج.

      طاقة عالية للتسخين بسرعة وللاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة

      تسمح الطاقة العالية للجهاز بأن يحمى صحن الشواء بسرعة، فيصل إلى درجة حرارة التشغيل بسرعة جدًا ويوفر وقتك الثمين. كما يعني ذلك أن سطح الشواية يحتفظ بسخونته عند وضع الطعام عليه لأن الطاقة المرتفعة تضمن الاسترداد السريع لدرجة الحرارة المناسبة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
        نعم
        ضوء الحرارة
        نعم
        مقابض عازلة للحرارة
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        تخزين صينية الشحوم
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        الطاقة
        2000  واط
        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون (الألوان)
        فولاذي/أسود
        المواد
        غطاء من الفولاذ / صحن شواء من الألمنيوم / قطع بلاستيكية

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (عرض x إرتفاع x عمق)
        405 ‏x‏ 280‏ x‏ 315  ملليمترًا
        وزن الأداة المنزلية
        3.9  كلغ
        أبعاد صحن الشواء
        319‏ x‏ 223‏  ملليمترًا

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