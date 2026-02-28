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مجموعة الاستخدام اليومي جهاز طهو الأرز
تم إيقافه
HD3044/86
أرز شهي لوجبة لذيذة
يقوم جهاز طهو الأرز من Philips بنقل الحرارة بشكل متساو ويوفّر أفضل مذاق للأرز.
العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1
2,8 لترات
15 كوبًا
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