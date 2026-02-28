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  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Rice cooker HD3044/86
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Rice cooker HD3044/86

تم إيقافه

مجموعة الاستخدام اليوميجهاز طهو الأرز

HD3044/86

أرز شهي لوجبة لذيذة

يقوم جهاز طهو الأرز من Philips بنقل الحرارة بشكل متساو ويوفّر أفضل مذاق للأرز.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

طهو الأرز بشكل أسرع ومن دون عناء وتلقائيًا

أرز شهي لوجبة لذيذة

  • 2,8 لترات

  • 15 كوبًا

صَينية بخار ذكية لطهو صحي

وظيفة الحفاظ على السخونة التلقائي

سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 