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  • أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة. أرز شهي لوجبة لذيذة.

    Daily Collection الدورق

    HD3027/56

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    إذا كانت نكهة الأرز شهية فهي تمنح الوجبة بالكامل طعمًا ألذ، كما تلعب طريقة الطهو دورًا أساسيًا في تعزيز مذاق الوصفة. يمكن لآلة طهو الأرز من Philips والمزوّدة بوعاء داخلي من 5 طبقات ذهبية توليد درجات حرارة مرتفعة أكثر وتوزيعها بشكل متساوٍ، للحصول بالتالي على أشهى طعم للأرز.

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    Daily Collection الدورق

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    مراجعة كل جهاز طهو متعدد الوظائف وآلة طهو الأرز

    أرز شهي لوجبة لذيذة.

    تمتع بالطعم الشهي بفضل "مفعول الوعاء الكبير"

    • 1.8 لتر
    • 10 أكواب
    وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ

    وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ

    وعاء داخلي من 5 طبقات بسماكة 1.5 مم لتسخين متساوٍ، يطهو الأرز بطريقة أشهى وألذ.

    تسخين ثلاثي الأبعاد لتسخين متساوٍ وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية

    تسخين ثلاثي الأبعاد لتسخين متساوٍ وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية

    تم تزويد آلة طهو الأرز بنظام تسخين شامل،يتضمن مجموعة السخان في الجهة العليا ومجموعة السخان من كل الجهات ومجموعة السخان الرئيسية في الأسفل. بفضل نظام التسخين الثلاثي الأبعاد يمكن الاستمتاع بعملية تسخين متساوية وحفظ السخونة بطريقة أكثر فعالية ونتيجة خبز أفضل

    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    وظيفة حفظ السخونة التلقائية للحفاظ على الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة

    استخدم وظيفة حفظ السخونة لإبقاء الأرز ساخنًا لفترة أطول من الوقت. عند الانتهاء من عملية الطهو، تنتقل آلة طهو الأرز تلقائيًا إلى وضع keepwarm

    وعاء داخلي غير لاصق وسهل الاستخدام مع الجلاية

    وعاء داخلي غير لاصق وسهل الاستخدام مع الجلاية

    وعاء داخلي غير لاصق وسهل الاستخدام مع الجلاية

    تصميم غطاء داخلي قابل للفك وسهل التنظيف

    تصميم غطاء داخلي قابل للفك وسهل التنظيف

    تصميم الغطاء الداخلي القابل للفك والسهل التنظيف.

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    مؤشر مستوى المياه سهل القراءة

    تُظهر علامة مستوى الماء الواضحة السعة ونسبة الماء بالنسبة إلى الأرز

    طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.

    طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.

    طلاء ذهبي يضمن توفير وعاء داخلي متين وغير لاصق.

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة لتحكم سهل

    زر بكبسة واحدة للتحكم بالطهو أو لحفظ السخونة، مع ضوء واضح على اللوحة لإظهار حالة الطهو

    غطاء خارجي من الفولاذ الذي لا يصدأ لتنظيف سهل

    غطاء خارجي من الفولاذ الذي لا يصدأ لتنظيف سهل

    الغلاف الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جميل وسهل التنظيف

    طهو تلقائي للأرز وعصيدة الأرز

    طهو تلقائي للأرز وعصيدة الأرز

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)
      269×269×253  mm
      مواد الجزء الأساسي
      SUS430
      اللون (الألوان)
      فضي لامع
      لون لوحة التحكم
      رمادي
      الوزن (مع التغليف)
      3.7  kg

    • الملحقات

      صينية الطهو على البخار البلاستيكية
      نعم
      كوب لقياس السعة
      نعم
      ملعقة مجوّفة لتقديم الحساء
      نعم
      ملعقة مسطحة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      الفولتية
      220-240  V
      القدرة بالواط
      650  W
      التردد
      50-60  Hz
      السعة
      5/10  Litres / cups

    • المواصفات العامّة

      وعاء داخلي سهل التنظيف وغير لاصق
      نعم
      سلك الطاقة قابل للفك لتخزين مريح
      نعم
      فتحة لمنع التدفق
      نعم
      وعاء داخلي قابل للغسل في غسالة الأطباق
      نعم
      وظيفة حفظ السخونة بطريقة صحية تبقي الأرز طازجًا لمدة 12 ساعة
      نعم
      غطاء داخلي قابل للفك والغسل
      نعم

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