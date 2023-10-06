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  • خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا
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    5000 Series آلة تحميص باللونَين الأسود والنحاسي

    HD2650/31

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا

    آلة تحميص الخبز معدنية بالكامل، مع فتحة عريضة جدًا بميزة التمركز الذاتي، لتحمير متساوٍ بغض النظر عن سماكة الشريحة. يمكنك الاستمتاع بخبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية ومعجّنات ولفائف وخبز ساخن بفضل خيارات التحمير المتنوعة والرف المضمّن المخصص للخبز.

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    5000 Series آلة تحميص باللونَين الأسود والنحاسي

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    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    خبز محمّص ومقرمش بطريقة مثالية، مقصوص على اليد أو مقطّع مسبقًا

    فتحة عريضة لشرائح الخبز السميكة أو الرفيعة أو الطازجة أو المثلجة

    • سهلة الاستخدام
    • بمستوى أمان فائق
    • سهولة التحكم
    8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

    8 إعدادات تحمير تتناسب مع كل التفضيلات

    اضبط وقت التحميص لأي نوع خبز كما يحلو لك

    وضع إذابة الجليد

    وضع إذابة الجليد

    يعمل وضع إذابة الجليد على تحميص الخبز المجمد بكبسة زر واحدة فقط.

    وضع إعادة التسخين

    وضع إعادة التسخين

    يقوم وضع إعادة التسخين بتسخين الخبز المحمّص مسبقًا في ثوانٍ وبكبسة زر واحدة

    زر إلغاء

    زر إلغاء

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع بأمان

    ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع بأمان

    تسمح الميزة بإخراج قطع الخبز الأصغر بأمان

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    إيقاف التشغيل التلقائي لحماية إضافية

    تساعد ميزة إيقاف التشغيل التلقائي في حماية المنتج بصورة إضافية من القصر في الدائرة الكهربائية

    حامل لتسخين الخبز

    حامل لتسخين الخبز

    حامل لتسخين الخبز والكرواسان.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك

    صينية فتات الخبز قابلة للفك

    سهل التنظيف بفضل الصينية لإزالة فتات الخبز القابلة للفك

    فتحة عريضة جدًا

    فتحة عريضة جدًا

    تقوم آلية التمركز الذاتي بوضع كل شريحة خبر في الوسط بطريقة مثالية، لتحميرها بشكل متساوٍ، بغض النظر عن سماكتها

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      أسود ونحاسي
      المواد
      معدني

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الملحقات

      مضمنة
      جهاز تسخين خبز

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      950  W

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      300×172×201  mm
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      334x200x221  mm
      وزن المنتج
      1,552  kg
      الوزن مع التغليف
      1,962  kg
      حجم الفتحة (طولxعرضxارتفاع)
      138×33×122  mm

    • المواصفات العامّة

      عدد مستويات التحميص
      8,0
      ميزات المنتج
      • إيقاف تشغيل تلقائي
      • مستويات تحميص قابلة للضبط
      • زر إلغاء
      • مخزن لسلك الطاقة
      • وظيفة إزالة الجليد
      • ميزة الرفع لأعلى
      • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

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