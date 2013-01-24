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Viva Collection

آلة تحميص الخبز

HD2636/20
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص تلذذ بطعم الخبر المحمّص
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    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    HD2636/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص HD2636/20 من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص HD2636/20 من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص HD2636/20 من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection آلة تحميص الخبز

    تلذذ بطعم الخبر المحمّص

    تتمتع آلة التحميص HD2636/20 من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة. إكتشف كلّ المميزات

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      تلذذ بطعم الخبر المحمّص

      آلة تحميص لتتمتع دائمًا بخبز محمّص ذهبي اللون

      • فتحتان معدنيتان
      • 3 وظائف
      • معدن مطلي بالفرشاة
      • جهاز لتسخين الخبز بفتحة عريضة جدًا
      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

      يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

      فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

      فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

      آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

      سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

      إيقاف تشغيل تلقائي للأمان في حال علق الخبز داخل آلة تحميص الخبز

      يتم إيقاف تشغيل آلة تحميص الخبز تلقائيًا إذا علق الخبز بداخلها.

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان

      حامل لتسخين الخبز والكرواسان.

      ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

      ميزة الرفع لأعلى لإخراج القطع الصغرى بأمان

      تتيح لك هذه الميزة رفع قطع الخبز الصغرى لأعلى لإخراجها بأمان.

      فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

      فتحات متوسّطة ذات مستويات عرض متعددة لتحميص الخبز بشكل متساوٍ

      تتيح لك الفتحات المتمركزة في الوسط آلة التحميص من Philips إمكانية وضع شرائح سميكة أو رفيعة والتأكد من تثبيتها في الوسط لتحميص الخبز بشكل متساوٍ.

      سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص

      سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص

      تشتمل آلة تحميص الخبز من مجموعة Philips Avance على سبعة مستويات قابلة للضبط للتحكم بالتحميص.

      إزالة الجليد عن الخبز وتسخينه وتحميصه على أي من درجات التحميص

      إزالة الجليد عن الخبز وتسخينه وتحميصه على أي من درجات التحميص

      إزالة الجليد عن الخبز وتسخينه وتحميصه على أي من درجات التحميص

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

      إمكانية لف السلك لتخزين سهل

      إمكانية لف السلك لتخزين سهل

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        Black and metal
        الطاقة
        850-1000 W
        التردد
        50 - 60 Hz
        فولتية
        220 - 240 V
        أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
        19‏x‏28‏x‏18,5 cm
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        جهاز تسخين خبز
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        المواد
        • غطاء خارجي من الفولاذ المقاوم للصدأ
        • طبقة كروم على الجانب العلوي
        طول سلك الطاقة
        0.85 m

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