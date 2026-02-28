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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

تم إيقافه

Viva Collectionآلة تحميص الخبز

HD2636/20

تلذذ بطعم الخبر المحمّص

تتمتع آلة التحميص HD2636/20 من Philips بفتحتين عريضتين وعميقتين وميزة التثبيت في الوسط التلقائية لضمان الحصول على خبز ذهبي اللون محمّص بالتساوي سواء كان على شكل شرائح رفيعة أو سميكة. كما تتضمن آلة التحميص هذه حاملاً لتسخين الخبز مضمنًا وصينية منزلقة لالتقاط فتات الخبز وأزرار تعمل بلمسة واحدة للتسخين وإزالة الجليد. لإعادة التسخين وآخر لإزالة الجليد بلمسة واحدة.

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العلامة التجارية الرائدة في مجال أجهزة Airfryer في العالم1

آلة تحميص لتتمتع دائمًا بخبز محمّص ذهبي اللون

تلذذ بطعم الخبر المحمّص

  • فتحتان معدنيتان

  • 3 وظائف

  • معدن مطلي بالفرشاة

  • جهاز لتسخين الخبز بفتحة عريضة جدًا

يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس

يبقى الجانب الخارجي من آلة تحميص الخبز باردًا وبالتالي آمنًا للمس.

زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

فتحات عريضة جدًا لاحتواء الخبز سواء أكان سميكًا أو رفيعًا

آلة تحميص من Philips مع فتحات كبيرة جدًا لتلائم سماكة الخبز أكان رفيعًا أو سميكًا.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips 