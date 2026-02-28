خبز محمّص ذهبي اللون ومقرمش كل يوم

آلة تحميص مع فتحة طويلة و8 إعدادات لنتائج متساوية وذهبية اللون بغض النظر عما تقوم بتحميصه وعن تفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، يتسع رفّ تسخين الخبز لأي شيء، من اللفائف حتى الكرواسان.