HD2566/00
توست لذيـذ بسهولة
استمتع بتوست لذيـذ مع محمـصة فيليبس المدمجة هذه. تتميز بفتحتين كبيرتين للخبـز تناسبان مجموعة متنوعة من الخبـز، وصينية فتات قابلة للإزالة لسهولة التنظيف، وتوسيط الخبـز للتحميص المتساوي، و7 إعدادات للتحميص ووظيفة إذابة الجليد.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الجزء الخارجي للمحمـصة يبقى بارداً دائماً وآمناً عند اللمس.
زر الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.
سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.
تناسب أنواعاً مختلفة من الخبـز بفضل فتحتها الكبيرة.
توفر محمـصة فيليبس مساحة على سطح المطبخ بفضل تصميمها المدمج.
مواصفات التصميم
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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