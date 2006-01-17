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  • توست لذيـذ بسهولة توست لذيـذ بسهولة توست لذيـذ بسهولة

    مجموعة الاستخدام اليومي Toaster

    HD2566/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    توست لذيـذ بسهولة

    استمتع بتوست لذيـذ مع محمـصة فيليبس المدمجة هذه. تتميز بفتحتين كبيرتين للخبـز تناسبان مجموعة متنوعة من الخبـز، وصينية فتات قابلة للإزالة لسهولة التنظيف، وتوسيط الخبـز للتحميص المتساوي، و7 إعدادات للتحميص ووظيفة إذابة الجليد.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة الاستخدام اليومي Toaster

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    مراجعة كل آلة تحميص الخبز

    توست لذيـذ بسهولة

    محمـصة بتصميم مدمج مع فتحات خبـز كبيرة

    • فتحتان
    • صغيرة الحجم
    • للتبييض
    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    تبقى الجهة الخارجية من آلة التحميص باردة ويكمن لمسها بأمان

    الجزء الخارجي للمحمـصة يبقى بارداً دائماً وآمناً عند اللمس.

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر إلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت

    زر الإلغاء لإيقاف التحميص في أي وقت.

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    صينية فتات الخبز قابلة للفك لتنظيف سهل

    سهلة التنظيف بفضل صينية تجميع فتات الخبز القابلة للفك.

    فتحة كبيرة لتناسب أنواعاً مختلفة من الخبـز

    فتحة كبيرة لتناسب أنواعاً مختلفة من الخبـز

    تناسب أنواعاً مختلفة من الخبـز بفضل فتحتها الكبيرة.

    محمـصة مدمجة لتوفير المساحة على سطح المطبخ

    توفر محمـصة فيليبس مساحة على سطح المطبخ بفضل تصميمها المدمج.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      المواد
      غطاء خارجي بلاستيكي (بولي بروبيلين/بولي كربونات/أكريلونيتريل ستايرين بيوتادين)، وطبقة كروم على الجانب العلوي
      اللون (الألوان)
      للتبييض

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240  V
      الطاقة
      950  W
      طول سلك الطاقة
      0.9  m
      التردد
      50-60  Hz
      حجم الفتحة (الطول x العرض x الارتفاع)
      130 × 32 × 120  mm

    • المواصفات العامّة

      مخزن لسلك الطاقة
      نعم
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم

    Badge-D2C

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