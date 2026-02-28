احصل على خبز مقرمش كل يوم

يمكنك تحميص أي خبز تمامًا كما تحبه بفضل آلة تحميص الخبز Essentials Collection من السلسلة 1000 من Philips، ويمكنك الحصول على درجات تحميص للخبز من مقرمش قليلاً وحتى المحمص بلون ذهبي، حيث يتميز المنتج بـ 6 إعدادات تحميص تمكّنك من الوصول إلى كل الخيارات.