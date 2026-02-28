ضمان لمدة عامين
HD2510/90
احصل على خبز مقرمش كل يوم
يمكنك تحميص أي خبز تمامًا كما تحبه بفضل آلة تحميص الخبز Essentials Collection من السلسلة 1000 من Philips، ويمكنك الحصول على درجات تحميص للخبز من مقرمش قليلاً وحتى المحمص بلون ذهبي، حيث يتميز المنتج بـ 6 إعدادات تحميص تمكّنك من الوصول إلى كل الخيارات.
تتميز بالمتانة والأمان والتحميص بكفاءة
تصميم ذكي ومريح
اكتشف مجموعة الفطور الكاملة
تم تصميم مجموعة الفطور حسب ما هو مهم حقًا، تعرّف على المجموعة الكاملة التي تتضمن آلة تحضير القهوة بالتنقيط وغلَّاية متوافقتين.
تتميز بستة إعدادات تتيح لك تحميص مختلف أنواع الخبز من دون التعرّض لخطر الاحتراق. يمكنك ضبط إعدادات التحميص للحصول على الخبز المحمص تمامًا كما تريده.
استمتع بخيارات الاستخدام المتنوعة بفضل الفتحتين الواسعتين التي تسع مجموعة متنوعة من الشرائح المختلفة التي تتراوح بين الخبز والكعك وكل ما بينهما.
المراجعات
مقارنة بأجهزة Airfryer ذات السلة المزدوجة الأخرى من Philips