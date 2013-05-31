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  • طعم ألذ في وقت أقل طعم ألذ في وقت أقل طعم ألذ في وقت أقل

    مجموعة الاستخدام اليومي Electric Pressure Cooker

    HD2108/56

    طعم ألذ في وقت أقل

    توفر طنجرة الضغط الكهربائية من Philips، المزوّدة بنظام طهو ذكي، مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بلمح البصر.

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    مجموعة الاستخدام اليومي Electric Pressure Cooker

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    طعم ألذ في وقت أقل

    الطريقة الآمنة للطبخ بواسطة الضغط

    • يدوي
    • 6 لترات
    يشير المؤقت السهل البرمجة تقدم عملية الطبخ

    يشير المؤقت السهل البرمجة تقدم عملية الطبخ

    يشير المؤقت السهل البرمجة تقدم عملية الطبخ

    غطاء داخلي سهل التنظيف

    غطاء داخلي سهل التنظيف

    غطاء داخلي سهل التنظيف

    وعاء داخلي متين وغير لاصق

    وعاء داخلي متين وغير لاصق

    يتميّز القِدر الداخلي المصنوع من سبائك الألومنيوم بأنه متين ويوفر توصيلاً حراريًا أكثر فعالية. طلاء Whitford بلون ذهبي مميز مقاوم للخدش وغير لاصق.

    غطاء خارجي من الفولاذ الذي لا يصدأ لتنظيف سهل

    غطاء خارجي من الفولاذ الذي لا يصدأ لتنظيف سهل

    الغلاف الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جميل وسهل التنظيف

    تصميم المقبض للراحة

    ما عليك سوى تدوير المقبض لاختيار القائمة المدرجة حول الجهاز وضبط وقت الحفاظ على الضغط.

    فترة قابلة للتعديل من 0-60 دقيقة للحفاظ على الضغط

    يمكن ضبط وقت الحفاظ على الضغط من 0 إلى 60 دقيقة بناءً على احتياجات مختلفة للمذاق وخصائص الأطعمة المتنوعة.

    نظام تحرير الضغط التلقائي لضمان السلامة

    في حال ارتفاع الضغط داخل جهاز الطهي بشكل غير طبيعي، يتم تحرير البخار تلقائيًا من صمام منظم الضغط لضمان السلامة.

    توفر ميزة الخبز بطريقة صحية طعمًا مقرمشًا

    توفر ميزة الخبز بطريقة صحية طعمًا مقرمشًا

    8 أنظمة حماية للسلامة

    8 أنظمة حماية للسلامة

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مواد الجزء الأساسي
      فولاذ مقاوم للصدأ
      اللون (الألوان)
      فضي
      لون لوحة التحكم
      أسود

    • الملحقات

      كوب لقياس السعة
      نعم
      مغرفة
      Y
      ملعقة مسطحة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      1.2  m
      القدرة بالواط
      1000  W
      السعة
      6  Litres / cups

    Badge-D2C

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