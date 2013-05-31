HD2108/56
طعم ألذ في وقت أقل
توفر طنجرة الضغط الكهربائية من Philips، المزوّدة بنظام طهو ذكي، مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية بلمح البصر.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشير المؤقت السهل البرمجة تقدم عملية الطبخ
غطاء داخلي سهل التنظيف
يتميّز القِدر الداخلي المصنوع من سبائك الألومنيوم بأنه متين ويوفر توصيلاً حراريًا أكثر فعالية. طلاء Whitford بلون ذهبي مميز مقاوم للخدش وغير لاصق.
الغلاف الخارجي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ جميل وسهل التنظيف
ما عليك سوى تدوير المقبض لاختيار القائمة المدرجة حول الجهاز وضبط وقت الحفاظ على الضغط.
يمكن ضبط وقت الحفاظ على الضغط من 0 إلى 60 دقيقة بناءً على احتياجات مختلفة للمذاق وخصائص الأطعمة المتنوعة.
في حال ارتفاع الضغط داخل جهاز الطهي بشكل غير طبيعي، يتم تحرير البخار تلقائيًا من صمام منظم الضغط لضمان السلامة.
توفر ميزة الخبز بطريقة صحية طعمًا مقرمشًا
8 أنظمة حماية للسلامة
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
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