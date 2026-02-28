24 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

قم بتدوير عجلة التكبير/التصغير لتحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته، مع 23 إعداد طول تتراوح بين من 1 و23 ملم، وبفارق 1 ملم تحديدًا بين إعداد وآخر. يمكنك أيضًا الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 ملم.