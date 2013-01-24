مصطلحات البحث
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
قصة شعر سهلة ومتساوية
استمتع بقصة شعر سهلة وسريعة. فتأتي تقنية DualCut مزوّدة بشفرات بميزة الشحذ الذاتي، لقص الشعر بوتيرة أسرع بمرتَين*. أما تقنية Trim-n-Flow فتتميّز بمشط مصمم خصيصًا لمنع الانسداد، لإنهاء تسريحتك بتمريرة واحدة. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم المشط الجديد والمبتكر لمنع الشعر من أن يعلق في أداة القص. فتتمكن من متابعة قص شعرك، من البداية حتى النهاية، بدون توقّف.
قوة لأي نوع من الشعر بفضل تقنية DualCut المتقدمة: عنصر قص مبتكر بجانبَين الذي لقص الشعر بسرعة مضاعفة مقارنة بالشفرات التي تقص من جانب واحد.
تتميّز الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ الذاتي بأنها تدوم طويلًا. حتى بعد 5 سنوات، تقص الشعيرات كما في اليوم الأول من استخدامها.
ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر. قم بإزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
تتميّز أداة قص الشعر ببطارية NiMH قوية لاستخدام لاسلكي يصل إلى 75 دقيقة بعد 8 ساعات من الشحن، فتستمتع بأعلى مستوى من الطاقة والحرية.
تم تصميم أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لتكون مريحة أثناء الاستخدام، وملائمة للحمل وسهلة التشغيل. يسمح لك ملمس الأداة ومقبضها المميّزَين بتحريكها بسهولة وقص الشعر في كل أرجاء رأسك.
سواء أكان لديك لحية كثيفة أم تريد الحصول على لحية خفيفة مثالية، ما عليك سوى تركيب مشط اللحية القابل للضبط والاختيار من بين الإعدادات الـ 12 التي يمكن تثبيتها، من 1 إلى 23 مم. هناك فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر. للحصول على لحية أقصر، قم بإزالة المشط بالكامل للحصول على عملية تشذيب دقيقة بطول 0,5 مم.
ما عليك سوى النقر لتحرير الرأس القابل للفك وذلك لتحرير الشفرات وتنظيفها بسرعة.
لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.
صُممت كافة منتجات العناية بالمظهر لتدوم. فهي تشمل ضمانًا عالميًا لمدة سنتين وتتوافق مع أي تيار كهربائي عالمي.
نظام قص
الملحقات
سهولة الاستعمال
الطاقة
التصميم
الخدمة