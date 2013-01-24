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Hairclipper series 3000

آلة قص الشعر

HC3410/15
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة* أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة* أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*
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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    HC3410/15
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*

    صُممت أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 3000 لتدوم طويلاً ولتزويدك بأداء استثنائي. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشط شعر قابل للضبط لعملية قص سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Hairclipper series 3000 آلة قص الشعر

    أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*

    صُممت أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 3000 لتدوم طويلاً ولتزويدك بأداء استثنائي. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشط شعر قابل للضبط لعملية قص سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام. إكتشف كلّ المميزات

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      مع تقنية DualCut لقص الشعر بوقت أسرع وبدقة أكبر

      • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • 13 إعداد طول
      • استخدام سلكي
      أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

      أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

      طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لأداء مثالي بعد كل استخدام ولقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات لمتانة قصوى.*

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً

      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً.

      13 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

      13 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

      ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بدقة 0,5 مم.

      نظام طاقة فعال للاستخدام السلكي

      نظام طاقة فعال للاستخدام السلكي

      طاقة مستمرة بفضل سلك الطاقة.

      شفرات "سهلة التحرير" لتنظيف سهل

      شفرات "سهلة التحرير" لتنظيف سهل

      ما عليك سوى الضغط لفتح الرأس القابل للفك وبالتالي تحرير الشفرات وتنظيفها بسرعة تامة.

      ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى 3 سنوات عند تسجيل المنتج عبر إنترنت

      ضمان لمدة سنتين بالإضافة إلى 3 سنوات عند تسجيل المنتج عبر إنترنت

      صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم. قم بتسجيل أداة القص الخاصة بك على www.philips.com/5years للحصول على 3 سنوات إضافية على ضمان السنتين الثابت الذي تقدمه Philips، لتستمتع بالإجمال على ضمان عالمي لمدة 5 سنوات.

      لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

      لا تحتاج الشفرات إلى التزييت على الإطلاق

      لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        41  ملليمترًا
        عنصر القص
        شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        عدد إعدادات الطول
        13
        مجموعة من إعدادات الطول
        من 0,5 إلى 23  ملليمترًا
        الدقة (حجم التدرجات)
        بمقدار 2  ملليمترًا

      • نظام الطاقة

        تشغيل
        استخدام سلكي فقط

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        شفرات قابلة للغسل
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        • نعم
        • بالإضافة إلى 3 سنوات عند التسجيل

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