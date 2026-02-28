المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف
  • لقطة أحادية للمنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة عن التغليف

تم إيقافه

Hairclipper series 3000آلة قص الشعر

HC3410/13

أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*

صُممت أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 3000 لتدوم طويلاً ولتزويدك بأداء استثنائي. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشط شعر قابل للضبط لعملية قص سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام.

عرض جميع المزايا

العلامة التجارية المفضلة عالميًا لأجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال [إخلاء المسؤولية: 1]

مع تقنية DualCut لقص الشعر بوقت أسرع وبدقة أكبر

أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*

  • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • 13 إعداد طول

  • استخدام سلكي

  • مقص ومشط

أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج مع احتكاك أقل

طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لأداء مثالي بعد كل استخدام ولقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات لمتانة قصوى.*

شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً

شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً

شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً.

13 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

13 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بدقة 0,5 مم.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. مقارنة بالطراز الأقدم من Philips