13 إعداد طول سهل الاختيار والتثبيت: من 0.5 إلى 23 ملم

ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بدقة 0,5 مم.