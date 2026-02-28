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HC3410/13
أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*
صُممت أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 3000 لتدوم طويلاً ولتزويدك بأداء استثنائي. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشط شعر قابل للضبط لعملية قص سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام.
العلامة التجارية المفضلة عالميًا لأجهزة العناية الشخصية الكهربائية للرجال [إخلاء المسؤولية: 1]
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
13 إعداد طول
استخدام سلكي
مقص ومشط
طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لأداء مثالي بعد كل استخدام ولقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات لمتانة قصوى.*
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً.
ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بدقة 0,5 مم.
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