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أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*
صُممت أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 3000 لتدوم طويلاً ولتزويدك بأداء استثنائي. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشط شعر قابل للضبط لعملية قص سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداة HAIRCLIPPER Series 3000 لقص الشعر بسرعة مضاعفة*
صُممت أداة قص الشعر HAIRCLIPPER Series 3000 لتدوم طويلاً ولتزويدك بأداء استثنائي. وهي مزوّدة بأداة قص مبتكرة وشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشط شعر قابل للضبط لعملية قص سريعة ودقيقة، بعد كل استخدام. إكتشف كلّ المميزات
طاقة تناسب كافة أنواع الشعر بفضل تقنية DualCut المتطورة والتي تجمع بين أداة قص مشحوذة بشكل مزدوج وتصميم يتميّز باحتكاك منخفض. صُممت أداة القص المبتكرة لأداء مثالي بعد كل استخدام ولقص الشعر أسرع بمرتين مقارنة بأدوات قص الشعر العادية من Philips، بالإضافة إلى الحاجب الفولاذي القوي الذي يحمي الشفرات لمتانة قصوى.*
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لحدة تدوم طويلاً.
ما عليك سوى تحديد إعداد الطول الذي تريده وتثبيته بواسطة المشط القابل للضبط الذي يوفّر 12 إعداد طول قابلاً للتثبيت، بدقة تتراوح بين 1 مم و23 مم، مع فارق 2 مم تحديدًا بين إعداد الطول والآخر؛ أو يمكنك الاستغناء عن المشط لعملية تشذيب دقيقة بدقة 0,5 مم.
طاقة مستمرة بفضل سلك الطاقة.
ما عليك سوى الضغط لفتح الرأس القابل للفك وبالتالي تحرير الشفرات وتنظيفها بسرعة تامة.
صُنعت كافة منتجاتنا المخصصة للعناية بالمظهر لتدوم طويلاً. فهي تشمل ضمانًا عالميًا كما أنها تتوافق مع الفولتية المُتبعة في كل أنحاء العالم. قم بتسجيل أداة القص الخاصة بك على www.philips.com/5years للحصول على 3 سنوات إضافية على ضمان السنتين الثابت الذي تقدمه Philips، لتستمتع بالإجمال على ضمان عالمي لمدة 5 سنوات.
مع مقص ومشط تسريح الشعر لكل ما تحتاج إليه للحصول على قصة شعر احترافية في المنزل.
لا حاجة إلى الزيت، لصيانة سهلة وتوفير الوقت.
نظام قص
نظام الطاقة
سهولة الاستعمال
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