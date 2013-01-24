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عملية كيّ سريعة جدًا
يمكنك كيّ أي ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الحرير والكتان والقطن ووصولاً إلى الكشمير، بأي ترتيب ومن دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك مكواة PerfectCare من Philips نتائج سريعة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ سريعة جدًا
يمكنك كيّ أي ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الحرير والكتان والقطن ووصولاً إلى الكشمير، بأي ترتيب ومن دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك مكواة PerfectCare من Philips نتائج سريعة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات
عملية كيّ سريعة جدًا
يمكنك كيّ أي ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الحرير والكتان والقطن ووصولاً إلى الكشمير، بأي ترتيب ومن دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك مكواة PerfectCare من Philips نتائج سريعة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عملية كيّ سريعة جدًا
يمكنك كيّ أي ملابس قابلة للكيّ، بدءًا من الحرير والكتان والقطن ووصولاً إلى الكشمير، بأي ترتيب ومن دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك مكواة PerfectCare من Philips نتائج سريعة من دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة. إكتشف كلّ المميزات
بات بإمكانك كيّ كل الأقمشة من الجينز إلى الحرير من دون الحاجة إلى إعداد درجة الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، نضمن عدم التسبب بحرق على كل الملابس القابلة للكيّ. نقدّم إليك التقنية الثورية مع 1) معالج التحكم الذكي المتقدم للتحكم بدقة بدرجة حرارة قاعدة المكواة. فما من حاجة إلى تعديل درجة الحرارة 2) حجرة البخار الإعصاري القوي التي تزوّدك ببخار قوي ومستمر لتسهيل عملية الكيّ وتسريعها.
يصبح البخار جاهزًا في غضون دقيقتَين ويمكن إعادة تعبئته أثناء عملية الكيّ.
كلما كانت كمية البخار أكبر، ازدادت سرعة الكيّ. يتم توليد دفق بخار مستمرّ وفعال يتغلغل في عمق الأقمشة، مما يجعل عملية الكيّ أسرع وأفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط قوة البخار لتتناسب مع احتياجاتك.
أداء بخار يدوم لفترة طويلة جدًا: تعتبر وظيفة Easy De-Calc الحصرية من Philips الطريقة المثالية للتخلص من الترسبات الكلسية وإطالة فترة استهلاك المكواة المولّدة للبخار. ستذكّرك المكواة بواسطة الضوء والصوت عندما يحين وقت التنظيف. عندما يكون الجهاز باردًا فقط، ما عليك سوى فتح مفتاح Easy De-Calc وجمع المياه الوسخة والطبقة الكلسية في كوب.
تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.
يمكن فكّ خزان المياه لإعادة تعبئته بسهولة بواسطة مياه الحنفية. أما فتحة التعبئة الكبيرة، فتجعل إعادة التعبئة عملية سريعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الكيّ لما يصل إلى ساعتَين متواصلتَين بدون الحاجة إلى إعادة تعبئة المياه بفضل سعة خزان المياه التي تبلغ 1,5 لترات.
تضمن تقنية OptimalTEMP المبتكرة من Philips عدم التسبب بحرق أي من أنواع الأقمشة القابلة للكيّ. وأثناء عملية الكيّ، لا داعي لإعادة المكواة إلى مسندها القاعدي، بل يمكنك بكل بساطة ترك قاعدة المكواة الساخنة مباشرة على الملابس أو غطاء لوح الكيّ القطني. لن يلحق ذلك أي ضرر بأي من الملابس القابلة للكيّ، ولا باللوح. ومن شأنه أيضًا أن يجعل الكيّ أسهل ويخفف الجهود على المعصم.
تم اختبار هذه المكواة واعتمادها من قبل معاهد خبراء قماش مستقلين، مثل DWI وIWTO وWoolmark لأداء الكيّ المتفوق الذي تتميز به. يساعد برنامج Woolmark Apparel Care العملاء على معرفة منتجات العناية بالملابس ذات الجودة الممتازة والتي تعتمدها شركة Woolmark للاستخدام على الأقمشة المصنوعة من الصوف. وتُعتبر Philips، بفضل تقنية OptimalTEMP الحصرية، العلامة التجارية الوحيدة حتى الآن التي نجحت في الحصول على شهادة لتوافقها مع معيار Gold من Woolmark. فيمكنك التأكد أن منتجات العناية بالملابس المعتمدة من Woolmark مثالية لكل أنواع الأقمشة المصنوعة من الصوف.
تأتي المكواة المولدة للبخار مزوّدة بقفل للحمل الآمن. فيمكنك ثبيتها بأمان على القاعدة، مما يجعل حملها أكثر أمانًا ويقلل خطر لمس الأشخاص لقاعدة المكواة الساخنة. يمكنك أيضًا حمل المكواة المولدة للبخار بسهولة.
قاعدة المكواة الأفضل والأكثر مقاومة للخدوش لدينا والحائزة على تصنيف 5 نجوم مع طبقة مضمنة من أوكسيد التيتانيوم
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
التحكم بالترسبات الكلسية
سهولة الاستخدام
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
المواصفات التقنية