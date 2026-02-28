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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Expert Steam generator iron

تم إيقافه

PerfectCare Expertمكواة مولدة للبخار

GC9220/27

1 جائزة

إعداد واحد مثالي لكل ملابسك

قم بكيّ أي ملابس قابلة للكيّ من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...بأي ترتيب من دون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress من Philips نتائج ممتازة دون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ فعلاً في منتهى السهولة.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

بفضل تقنية OptimalTemp الثورية

إعداد واحد مثالي لكل ملابسك

  • 5 أشرطة

  • تعزيز بخار بوزن 230 غ

  • خزان مياه قابل للفك سعة 1,5 لتر

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

فعالة 100% على جميع الأقمشة وأسرع من أي مكواة أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا يضاهيها سرعةً أي مولد للبخار آخر.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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