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8000 Series جهاز بخاري محمول باليد

GC800/86
  • فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم
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    8000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    GC800/86

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    8000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    8000 Series جهاز بخاري محمول باليد

    فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

    تضمن السلسلة 8000 من Philips إزالة التجاعيد عن الملابس التي ترتديها يوميًا بسرعة وفعالية، مع إمكانية كيّ ما يصل إلى 5 قطع في الوقت نفسه، بدون الحاجة إلى لوح كيّ. إنها آمنة للاستخدام على كل أنواع الأقمشة، حتى الأقمشة الدقيقة، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

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      فعال وعملي لنتائج سريعة كل يوم

      لا حاجة إلى لوح كيّ!

      • كيّ ثياب معلّقة أو ممدودة بضغط بخار
      • بخار لغاية 32 غ/دقيقة
      • تقنية De-Calc (إزالة الكلس)
      • ضمان عدم التسبب بحروق
      بخار قوي يبلغ 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة

      بخار قوي يبلغ 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة

      بخار قوي لغاية 32 غ/الدقيقة لنتائج سريعة كل يوم.

      جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية

      جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية

      جاهز للاستخدام في غضون 60 ثانية فقط.

      لوح مسخّن لنتائج سريعة

      لوح مسخّن لنتائج سريعة

      تمكّن من كيّ ملابسك في غضون 3 دقائق فقط**. يمنع اللوح المسخّن التكثّف على ملابسك لنتائج سريعة.

      تمكّن من كيّ الثياب المعلّقة بالبخار أو الثياب الممدودة بضغط البخار

      تمكّن من كيّ الثياب المعلّقة بالبخار أو الثياب الممدودة بضغط البخار

      تمكّن من كيّ الثياب المعلّقة بالبخار أو الثياب الممدودة بضغط البخار بواسطة اللوح المسخّن. لا حاجة إلى لوح كيّ!

      تقنية De-Calc (إزالة الكلس) الفريدة

      تقنية De-Calc (إزالة الكلس) الفريدة

      بفضل تقنية De-Calc (إزالة الكلس) الفريدة والحائزة براءة اختراع، ستتمكّن من استخدام جهازك لمدة أطول بأداء البخار نفسه.

      خزان مياه بسعة 230 مل

      خزان مياه بسعة 230 مل

      كيّ بالبخار يستمر لمدة 12 دقيقة بدون توقّف! يتيح لك خزان المياه بسعة 230 مل كيّ ما يصل إلى 5 قطع ملابس أو زيَّين بالبخار بدون الحاجة إلى إعادة تعبئته. إنه أكثر من كافٍ لوضع اللمسات النهائية السريعة على ملابسك قبل مغادرة المنزل.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      جعلتنا الأشهر القليلة الماضية نبحث أكثر عن الحلول الصحية والنظيفة. يقتل جهازنا البخاري المحمول باليد لغاية 99,9% من البكتيريا*. يمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية السرير بالبخار.

      ضمان عدم التسبب بحروق مع تقنية OptimalTEMP

      ضمان عدم التسبب بحروق مع تقنية OptimalTEMP

      عدم التسبب بحروق مضمون مع تقنية OptimalTEMP. إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة مثل الحرير والكشمير.

      المواصفات التقنية

      • سهولة الاستخدام

        سعة خزان الماء
        230  ml
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2,5‎-3  m
        منع التقطير
        نعم
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الضوء
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم
        لكل أنواع الأقمشة
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير

      • الملحقات المضمّنة

        فرشاة
        نعم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • تكنولوجيا

        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        وظيفة 2 في 1
        نعم
        الطاقة
        1600  W
        بخار عمودي
        نعم
        الفولتية
        220  V
        جاهز للاستخدام
        1  minute(s)
        بخار متغير
        2  levels
        بخار عند الطلب
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        تقنية De-Calc (إزالة الكلس)

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          • تم اختبار المنتج لدقيقة واحدة من قِبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231.
          • *تم اختبار المنتج على قميص للنساء قصير الأكمام من القطن وتنورة تصل إلى الركبتَين من قِبل مختبر Philips باستخدام أقصى معدل للبخار
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