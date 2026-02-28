كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...وأي نوع آخر من الأقمشة بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress نتائج ممتازة بدون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ الآن في منتهى السهولة