ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC5050/28
كي بدون هموم وبدون أي إعدادات
قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...وأي نوع آخر من الأقمشة بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress نتائج ممتازة بدون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ الآن في منتهى السهولة
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
قوة بخار 50 غ/الدقيقة
قاعدة مكواة من الأنوديليوم
إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
آمنة على كل الملابس القابلة للكي
سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.
آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.
سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
الجوائز
المراجعات