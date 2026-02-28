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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

تم إيقافه

PerfectCare Xpressمكواة بخارية مكيفة الضغط

GC5050/28

1 جائزة

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

قم بكيّ أي ملابس قابلة للكي من قماش الحرير إلى الكتان والقطن والكشمير...وأي نوع آخر من الأقمشة بدون الحاجة إلى ضبط درجة الحرارة. توفر لك PerfectCare Xpress نتائج ممتازة بدون خطر تعريض أي من ملابسك للحرق أو التسبّب باللمعان. لقد أصبح الكيّ الآن في منتهى السهولة

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مكواة تتضمّن مولّد بخار قوي وصغير

كي بدون هموم وبدون أي إعدادات

  • قوة بخار 50 غ/الدقيقة

  • قاعدة مكواة من الأنوديليوم

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

  • آمنة على كل الملابس القابلة للكي

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل

سهلة الاستخدام 100% ولا تحتاج إلى أي تعديل. بات بإمكانك كي كافة أنواع الأقمشة واحدًا تلو الآخر، من دون الحاجة إلى الانتظار أو إلى تعديل درجة حرارة المكواة.

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الملابس القابلة للكيّ

آمنة 100% على كل الأقمشة حتى الأدق منها مثل الحرير والكشمير والصوف والبوليستير. استخدمت بعض معاهد الاختبار المستقلة PerfectCare على أدق الملابس القابلة للكيّ وأكدت على جودة النتائج.

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، لا تضاهيها سرعةً أي مكواة بالبخار أخرى

سريعة 100% على كل الأقمشة، ما من ضرورة لفرز الملابس. قم بكيّ كافة ملابسك بالبخار على نحوٍ فعال أكثر.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.