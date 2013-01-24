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Azur مكواة بالبخار

GC4891/27
  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4891/27

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

    تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

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      أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

      مكواة قوية مزوّدة ببخار إضافي

      • 50 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة بتقنية Anodilium
      • مكواة مع ميزة الإيقاف التلقائي الآمن
      • قوة المكواة 2600 واط
      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      توقف وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن تشغيل مكواة Philips تلقائيًا إذا لم يتم استخدامها لـ 10 دقائق بهدف توفير الطاقة.

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5 m

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        350 ml
        علبة تخزين مقاومة للسخونة
        نعم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        وزن المكواة
        1.6 kg
        Voltage
        220 - 240 V
        البخار المستمر
        50 غ/د
        منع التقطير
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        مِرش
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        الطاقة
        2600 W
        قاعدة المكواة
        مادّة الأنوديليوم
        تعزيز البخار
        200 g
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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