ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4860/25
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
توفر لك مكواة Azur هذه التي تتميز بتصميم رائع ووزن مثالي انزلاقًا سهلاً على كافة أنواع الأقمشة وإمكانية وصول إلى أصعب المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تزوّدك هذه المكواة بكل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية بفضل أداء بخار قوي. والآن تأتي مزوّدة بعلبة تخزين!
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
قاعدة المكواة SteamGlide
إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
2600 واط
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
الجوائز
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