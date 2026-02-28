مصممة لتوفير نتائج مذهلة

توفر لك مكواة Azur هذه التي تتميز بتصميم رائع ووزن مثالي انزلاقًا سهلاً على كافة أنواع الأقمشة وإمكانية وصول إلى أصعب المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تزوّدك هذه المكواة بكل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية بفضل أداء بخار قوي. والآن تأتي مزوّدة بعلبة تخزين!