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تم إيقافه

Azurمكواة بالبخار

GC4860/25

1 جائزة

مصممة لتوفير نتائج مذهلة

توفر لك مكواة Azur هذه التي تتميز بتصميم رائع ووزن مثالي انزلاقًا سهلاً على كافة أنواع الأقمشة وإمكانية وصول إلى أصعب المناطق. بالإضافة إلى ذلك، تزوّدك هذه المكواة بكل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية بفضل أداء بخار قوي. والآن تأتي مزوّدة بعلبة تخزين!

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مزوّدة بعلبة تخزين مقاومة للحرارة

مصممة لتوفير نتائج مذهلة

  • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ

  • قاعدة المكواة SteamGlide

  • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس

  • 2600 واط

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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