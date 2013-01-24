مصممة لتوفير نتائج مذهلة

تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات