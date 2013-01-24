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إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة التجاعيد بسهولة كل يوم
تم تصميم الجهاز البخاري للملابس EasyTouch الجديد الذي نقدّمه ليتميّز بحجم صغير وفعالية عالية في آن. يعتبر هذا الحل الأساسي للكيّ بالبخار مثاليًا لإزالة التجاعيد بسهولة كل يوم. إكتشف كلّ المميزات
إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.
يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على أكثر من 99% من البكتيريا وعث الغبار*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.
قفاز مضمّن مقاوم للحرارة لحماية يدك أثناء الكيّ بالبخار.
يأتي خزان المياه القابل للفك سعة 1,4 لترات مزودًا بفتحة تعبئة أكبر بنسبة 80%* مقارنةً بالطرازات الأقدم، ما يسهّل إعادة التعبئة والتنظيف، لخزان نظيف بشكل أفضل.
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
تصميم مدمج للتخزين السهل
يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الأرقّ وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.
يخرج بخار مركّز وقوي ومستمر يبلغ 32 غ/الدقيقة عبر الفوهات، ما يسمح بإزالة التجاعيد ببضع تمريرات فحسب.
عمود مضمّن وقابل للضبط لتعليق الملابس. يمكن طيّه لتخزينه بسهولة.
إزالة التجاعيد بسرعة
سهولة الاستخدام
الملحقات المضمّنة
الحجم والوزن
ضمان
فعالية صديقة للبيئة