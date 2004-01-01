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Azur Ionic مكواة بالبخار

GC4630
  • تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان
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    Azur Ionic مكواة بالبخار

    GC4630

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Ionic مكواة بالبخار

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Ionic مكواة بالبخار

    تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

    قم بإزالة حتى أصعب التجاعيد بفضل Ionic DeepSteam. فإن المكواة البخارية القوية هذه تنشئ جسيمات بخار أصغر بـ 50% تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة مثل القطن والكتّان. بالتالي، سوف تحصل على نتائج ممتازة بسهولة!

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      تزيل التجاعيد بسهولة من القطن والكتّان

      كيّ قوي مع سطح كيّ DeepSteam

      • Ionic DeepSteam
      50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      50% من جسيمات البخار الصغيرة تصل إلى عمق التجاعيد الأكثر خشونة

      تنشئ عملية التأيّن جسيمات بخار صغيرة تصل إلى عمق الأقمشة. وهذا يعني أنه أصبح من السهل إزالة التجاعيد الأكثر خشونة.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      إيقاف إلكتروني وقائي عند ترك المكواة دون مراقبة

      توقف ميزة الإيقاف الإلكتروني تشغيل المكواة تلقائيًا عند تركها من دون مراقبة أو عند تركها مقلوبة.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      تعزيز بخار يصل إلى 170 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 170 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة في الحزمة
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        2400
        التردد
        50-60
        الفولتية
        220 - 240

      • سهل الاستخدام

        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وقت إحماء سريع
        نعم

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        3  m
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مقبض ناعم
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        مانع للتسريب
        نظام منع التقطير
        استخدام آمن
        • إيقاف تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة
        • تتخطى المعايير العالمية لمقاومة التقطر
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        سعة خزان الماء
        335  ml

      • إزالة التجاعيد

        بخار عمودي
        نعم
        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        Ionic DeepSteam
        Ionic DeepSteam
        مِرش
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        فتحة البخار
        البخار الكثيف
        لغاية 170 غ/الدقيقة

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