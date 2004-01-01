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Azur مكواة بالبخار

GC4610
  • تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة تزيل التجاعيد بسهولة
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4610

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur مكواة بالبخار

    تزيل التجاعيد بسهولة

    إن عملية الكي ناعمة ولا تتطلب جهداً مع سطح كي SteamGlide هذا. إن البخار الكثيف والانزلاق السهل يجعلان منه التركيبة المثالية لإزالة التجاعيد وللحصول على نتائج ممتازة!

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      تزيل التجاعيد بسهولة

      كيّ قوي مع سطح كيّ SteamGlide

      • سلك بطول 3 أمتار
      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت

      2400 واط تمكّن إخراج بخار كثيف وثابت.

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

      تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة في الحزمة
        لفاف مدمج لسلك الطاقة لسهولة التخزين

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        2400
        التردد
        50-60
        الفولتية
        220 - 240

      • سهل الاستخدام

        التحكم
        • ضوء جهوزية درجة الحرارة
        • إعدادات بخار متغيرة
        وقت إحماء سريع
        نعم

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        3  m
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مقبض ناعم
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        مانع للتسريب
        نظام منع التقطير
        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        سعة خزان الماء
        350  ml

      • إزالة التجاعيد

        بخار عمودي
        نعم
        بخار مستمر
        لغاية 40 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        فتحة البخار
        البخار الكثيف
        لغاية 150 غ/الدقيقة

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