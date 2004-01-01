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    GC4510/36

    GC4510/36

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    GC4510/36

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 45 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يمنحك إخراج البخار المستمر لغاية 45 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    التحكم التلقائي بالبخار للحصول على البخار المناسب لكل نوع من الملابس

    يساعد التحكم التلقائي بالبخار في تحديد كمية البخار التي تحتاج إليها من دون قلق. ما عليك سوى أن تحدد درجة الحرارة للملابس التي تقوم بكيّها ويمكنك الانطلاق.

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    وزن مثالي لإمكانية تحريك الجهاز بسهولة على الملابس

    إن وزن المكواة مثالي للتحرك بسهولة فوق الملابس، ممّا يبسّط عملية الكيّ ويسهل وضع المكواة على اللوح وإعادتها إلى مسندها بانتظام.

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات وللاستمتاع بتحكم ورؤية أفضل

    يوفّر الرأس المدبب لمكواة Azur Performer من Philips دقة أكبر بفضل 3 ميزات. فهو يتميّز برأس مدبب وبأخدود أزرار وبتصميم أنيق للجهة الأمامية. يمكّنك هذا الرأس الخاص لدقة أكبر بثلاث مرات من الوصول حتى إلى المناطق الأكثر صعوبة، مثل المنطقة حول الأزرار أو بين الطيّات.

    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    2400 واط لزيادة سخونة المكواة بسرعة

    ستزيد سخونة المكواة البخارية Azur Performer Plus بسرعة بفضل قوتها التي تصل إلى 2400 واط وستمنحك أداءً قويًا ونتائج كيّ مذهلة.

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    قاعدة مكواة SteamGlide Plus: مستوى الانزلاق الأفضل الذي نقدمه وطريقة الكيّ الأسرع

    أفضل قاعدة مكواة منزلقة لدينا SteamGlide Plus لتسريع الكيّ. وتضمن الفتحات المصممة بعناية توزيعًا متوازنًا للبخار.

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    تنظيف ذاتي لإزالة الكلس بفعالية

    بالإضافة إلى حاوية الكلس المضمنة، ستزيل وظيفة التنظيف الذاتي لقاعدة المكواة أصعب أنواع الكلس. وستحسّن قاعدة المكواة النظيفة أداء البخار ونتيجة الكيّ.

    ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

    ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

    توفّر ميزة تحرير الكلس السريعة الطريقة الأسهل لإزالة الكلس من المكواة ويضمن دفق بخار فعال بشكل منتظم لفترة طويلة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل لتنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي
      ميزة تحرير الكلس السريعة
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      باب فتحة الجوانب
      منع التقطير
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      وصول إلى مناطق صعبة
      رأس خاص لدقة أكبر بثلاث مرات
      مقبض ناعم
      نعم

    • الاستدامة

      إعداد موفّر للطاقة
      تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20%

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة المكواة
      SteamGlide Plus
      مِرشة
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      بخار أيوني عميق
      نعم
      إعدادات بخار متغيرة
      نعم

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