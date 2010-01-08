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  • أداة كيّ بقوة 2400 واط أداة كيّ بقوة 2400 واط أداة كيّ بقوة 2400 واط
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    Azur مكواة بخارية

    GC4491/27

    أداة كيّ بقوة 2400 واط

    تأتي هذه المكواة القوية مزودة بأشد قواعد الكي متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة فوق الملابس. ومن شأن تعزيز البخار القوي مساعدتك في القضاء على أي أثر للتجعد بسهولة.

    Azur مكواة بخارية

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    أداة كيّ بقوة 2400 واط

    طاقة أكبر، بخار أكثر، أداء أفضل

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    قاعدة مكواة متينة مقاومة للخدش

    قاعدة مكواة متينة مقاومة للخدش

    لتجربة انزلاق ممتازة دائمًا.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    إخراج بخاري بقوة 2400 واط لـ 40 غ

    إخراج بخاري بقوة 2400 واط لـ 40 غ

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • الملحقات

      علبة تخزين مقاومة للسخونة
      نعم

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1,6  kg
      الفولتية
      220 - 240  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان الماء
      335  ml
      مقبض ناعم
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      3  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      قاعدة أداة الكي
      مادّة الأنوديليوم
      الطاقة
      2400  W
      إخراج البخار
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      120  g
      فتحة البخار
      نعم

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