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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

تم إيقافه

EnergyCareمكواة بالبخار

GC3760/28

1 جائزة

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

نحو بيئة أنظف

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

  • 2400 واط

  • تعزيز بخار يبلغ 160 غ

  • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

مقبض ناعم لراحة تدوم طويلاً أثناء الكيّ

يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.

تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.