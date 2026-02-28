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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

تم إيقافه

EcoCareمكواة بالبخار

GC3760/02

1 جائزة

قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

عرض جميع المزايا

مع وظيفة توفير طاقة تلقائي و30% مواد تمت إعادة تدويرها

قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

  • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن

نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

نظام مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس لمنع تراكمه

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة البخارية من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

مقبض ناعم لراحة تدوم طويلاً أثناء الكيّ

يتيح المقبض الناعم لأداة الكي Philips هذه عملية كيّ مريحة حتى أثناء الجلسات الطويلة.

تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

تتيح لك فتحة البخار توزيع البخار في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

تجمع فتحة البخار الفريد في مكواة Philips هذه بين قاعدة أمامية مدببة وفتحات بخار ممدودة خاصة في الطرف، للوصول إلى أصغر وأصعب المناطق للحصول على أفضل نتائج كي.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. يوفر ما يصل إلى 25% من توفير الطاقة استنادًا إلى IEC 603311 مقارنة مع الإعداد الأقصى لـ RI3320