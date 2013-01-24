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EcoCare مكواة بالبخار

GC3760/02
  • قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*. قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*. قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.
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    EcoCare مكواة بالبخار

    GC3760/02

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    EcoCare مكواة بالبخار

    قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

    تضمن لك الميزة المبتكرة من Philips توفير قوة بخارية بنسبة 100% لإزالة التجاعيد كليًا. وفي الوقت نفسه، توفر 25%* من الطاقة لأنها تخفض من هدر البخار. وتحتوي المواد التي صُنعت منها على نسبة 30% من مواد البلاستك والألومنيوم المعاد تدويرها.

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      قوة بخارية 100% وطاقة أقل بنسبة 25%*.

      مع وظيفة توفير طاقة تلقائي و30% مواد تمت إعادة تدويرها

      • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      نظام توفير طاقة تلقائي

      نظام توفير طاقة تلقائي

      تمنحك الميزة المبتكرة التي تتسم بها المكواة بالبخار من Philips قوةً بخاريةً بنسبة 100% تسمح بإزالة التجاعيد على أكمل وجه. كما أنها تقوم في الوقت نفسه تلقائياً بتوفير من الطاقة، ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      إيقاف تلقائي لمزيد من الأمان ولتوفير استهلاك الطاقة

      تعمد وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن إلى إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لبضع دقائق، وتوفّر بالتالي استهلاك الطاقة.

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      تعزيز بخار لحد 160 غ

      يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

      مقبض ناعم يؤمن الراحة الدائمة في عملية الكيّ

      يسمح المقبض الناعم الخاص بالمكواة من Philips هذه بعملية كيّ مريحة حتى لو امتدّت لفترة طويلة.

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        سعة خزان الماء
        300 ml
        مقبض ناعم
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        مشبك لسلك الطاقة
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        وزن المكواة
        1.6 kg
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        البخار المستمر
        40 غ/د
        فولتية
        220 - 240 V
        منع التقطير
        نعم
        الطاقة
        2400 W
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        بخار عمودي
        نعم
        مِرش
        نعم
        تعبئة المياه وإفراغها
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        قاعدة المكواة
        SteamGlide
        تعزيز البخار
        160 g
        فتحة البخار
        نعم

      • التحكم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

      • الاستدامة

        مواد معاد تدويرها
        30 %
        توفير الطاقة
        توفير الطاقة بنسبة 25%

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