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تم إيقافه

EnergyCareمكواة بالبخار

GC3620/27

1 جائزة

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

تضمن لك الميزة المبتكرة التي تتميز بها المكواة البخارية من Philips الحصول على قوة بخارية 100% لإزالة التجاعيد على أكمل وجه. في الوقت نفسه، توفّر تلقائياً استهلاك طاقة بنسبة 20%* ذلك أنها تخفف من هدر البخار.

عرض جميع المزايا

مكواة بخارية لمراعاة البيئة أكثر

قوة بخارية 100% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 25%*

  • سلك بطول 3 أمتار

بخار كثيف يصل إلى 120 غ

بخار كثيف يصل إلى 120 غ

يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

يُحافظ نظام منع التقطير على ملابسك خالية من البقع في أثناء الكيّ

يتيح نظام منع التقطير الخاص بأداة الكي البخارية من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.