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    GC3591/27

    GC3591/27

    GC3591/27

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

    إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

    بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    إخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة

    توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.

    تعزيز بخار يصل إلى 180 غرام لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      إجراء مزدوج الفعالية لتنظيف الكلس
      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة كبيرة جدًا
      سعة خزان الماء
      300  ml
      منع التقطير
      نعم
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      مخزن لسلك الطاقة
      مشبك لسلك الطاقة
      طول سلك الطاقة
      2.5  m
      التحكم
      ضوء مؤشر جاهزية درجة الحرارة
      وصول إلى مناطق صعبة
      أخدود الأزرار

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      قاعدة أداة الكي
      SteamGlide
      الطاقة
      2400  W
      البخ
      نعم
      بخار كثيف
      130  g
      بخار عمودي
      نعم

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