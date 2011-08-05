GC3591/27
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.
بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.
تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.
توفّر لك أداة الكي البخارية من Philips مع إخراج البخار لغاية 40 غ/الدقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كل التجاعيد بفعالية.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
التحكم بالترسبات الكلسية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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