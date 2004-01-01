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3300 series مكواة بالبخار

GC3390
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    3300 series مكواة بالبخار

    GC3390

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    3300 series مكواة بالبخار

    نتائج مذهلة، جهد أقل

    إن هذه المكواة البخارية من Philips هي أكثر من مناسبة بفضل مدخل الماء الكبير، وسلك الطاقة الطويل ومؤشر مستوى الماء؛ كما أن سطح الكيّ الجديد SteamGlide يجعل الكي أسهل وأكثر نعومة!

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      أسهل بثلاث أضعاف

      • سلك بطول 3 أمتار
      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      عدد مرات إعادة تعبئة أقل مع خزان ماء كبير سعة 300 ملل

      إعادة تعبئة بوتيرة أقل، بفضل خزان المياه الكبير سعة 300 مل، لكيّ كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة.

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      سلك طاقة بطول 3 أمتار ليصل إلى أقصى مدى تريده

      تأتي مكواة Philips مزوّدة بسلك طاقة بطول 3 أمتار، للوصول إلى حواف لوح الكيّ، وأبعد من ذلك بسهولة تامة!

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء بسهولة

      بفضل المؤشر الشفاف جداً على مكواة Philips، يمكنك رؤية مستوى المياه بكل سهولة لمعرفة ما إذا كان المستوى كافيًا بلمح البصر.

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية يمنع بناء الطبقة الكلسية

      يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

      تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة بالبخار. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        2300
        التردد
        50-60
        الفولتية
        220 - 240

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        1,64
        أبعاد المنتج
        328 x 129 x 163

      • سهل الاستخدام

        سهلة الإعداد والتخزين
        • مدخل ماء كبير جداً
        • حل مضمن لتخزين السلك
        وقت إحماء سريع
        نعم

      • انزلاق سلس

        قاعدة المكواة
        قاعدة المكواة SteamGlide

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        3  m
        راحة إضافية
        • تحريك السلك 360 درجة
        • مؤشر شفاف جداً لتحديد مستوى الماء
        إدارة الترسبات الكلسية
        نظام مضاد للتكلس ثنائي الفعالية
        مانع للتسريب
        نظام منع التقطير
        سعة خزان الماء
        300  ml

      • إزالة التجاعيد

        بخار عمودي
        نعم
        بخار مستمر
        لغاية 35 غ/دقيقة
        مِرش
        نعم
        وصول إلى مناطق صعبة
        • رأس مدبب
        • فتحة البخار
        البخار الكثيف
        لغاية 100 غ/دقيقة

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