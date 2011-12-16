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  • بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة بسيطة وسريعة وفعّالة

    LightCare Steam Iron

    GC1490/27

    بسيطة وسريعة وفعّالة

    هناك الكثير من الأمور في الحياة أهم من الأعمال المنزلية، لذا من الأفضل إنجازها بأسرع وقت ممكن. مع فتحات البخار المصممة بشكل فريد والقاعدة غير القابلة للالتصاق، تم تصميم مكواة Philips عالية الجودة هذه لتوفير السرعة.

    LightCare Steam Iron

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    بسيطة وسريعة وفعّالة

    مكواة بخارية ذاتية التنظيف

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    قدرة 1400 واط تتيح إخراج بخار عالٍ بشكل مستمر

    تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.

    بخار مستمر يصل إلى 20 جرام/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر يصل إلى 20 جرام/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر يصل إلى 20 جرام/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً

    الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً

    الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً.

    إعادة ملء أقل مع خزان مياه كبير بسعة 270 مل

    إعادة ملء أقل مع خزان المياه الكبير بسعة 270 مل لكي المزيد من الملابس دفعة واحدة.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل تنظيف الكلس
      تنظيف ذاتي

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1,06  kg
      الفولتية
      220  V

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة في أي وقت
      نعم
      سعة خزان الماء
      270  ml
      حرية تحريك السلك (دوّار)
      تحريك السلك 360 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      20  g/min
      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      الطاقة
      1400  W
      البخ
      نعم

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