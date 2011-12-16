GC1490/27
بسيطة وسريعة وفعّالة
هناك الكثير من الأمور في الحياة أهم من الأعمال المنزلية، لذا من الأفضل إنجازها بأسرع وقت ممكن. مع فتحات البخار المصممة بشكل فريد والقاعدة غير القابلة للالتصاق، تم تصميم مكواة Philips عالية الجودة هذه لتوفير السرعة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تسخن هذه المكواة القوية بسرعة وتحافظ على درجات حرارة عالية الاستقرار أثناء عملية الكيّ، مما يسهّل إزالة التجاعيد على أكمل وجه.
بخار مستمر يصل إلى 20 جرام/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
الطرف المدبب يجعل كي الأزرار والحواف أمرًا سهلاً.
إعادة ملء أقل مع خزان المياه الكبير بسعة 270 مل لكي المزيد من الملابس دفعة واحدة.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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