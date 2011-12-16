بسيطة وسريعة وفعّالة

هناك الكثير من الأمور في الحياة أهم من الأعمال المنزلية، لذا من الأفضل إنجازها بأسرع وقت ممكن. مع فتحات البخار المصممة بشكل فريد والقاعدة غير القابلة للالتصاق، تم تصميم مكواة Philips عالية الجودة هذه لتوفير السرعة.