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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة بخارية

    GC1421/02

    بسيطة وسريعة وفعالة

    تحمل الحياة كمًا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالبًا ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة المصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة غير اللاصقة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة بخارية

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

    بسيطة وسريعة وفعالة

    مع وظيفة تنظيف ذاتي

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل

    بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    قاعدة مطليّة بطبقة غير لاصقة

    إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تنظيف الكلس لمنع بناء طبقة كلسية على المكواة

    تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ضوء جهوزية حرارة الكي

    ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.

    مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان الماء الكبير سعة 200 ملل

    عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير جدًا سعة 200 مل، ما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس دفعة واحدة.

    فتحات بخار مصممة بأسلوب خاص للحصول على أفضل تدفق للبخار

    إن شكل فتحات البخار المصممة بأسلوب خاص يقدم بالتأكيد أفضل تدفق للبخار، ما يؤدي إلى إزالة التجاعيد بفعالية أكبر.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      1,06  kg

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة في أي وقت
      نعم
      سعة خزان الماء
      200  ml

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      17  g/min
      قاعدة أداة الكي
      غير لاصقة
      الطاقة
      1200  W
      البخ
      نعم

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