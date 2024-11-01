GC1421/02
بسيطة وسريعة وفعالة
تحمل الحياة كمًا هائلاً من الواجبات التي لا تقتصر على الأعمال المنزلية، لذا غالبًا ما ترغب في إنجاز هذه الأعمال بسرعة. لذا، نقدّم إليك هذه المكواة العالية الجودة المصنوعة خصيصًا لإنجاز المهام بسرعة بفضل فتحات البخار ذات التصميم الفريد وقاعدة المكواة غير اللاصقة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بخار مستمر لحد 17 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بشكل أفضل.
إن قاعدة مكواة الملابس من Philips مطليّة بطبقة غير لاصقة مميزة لانزلاق جيد على كافة الأقمشة.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
ينطفئ المؤشر الضوئي عند بلوغ درجة حرارة الكيّ المطلوبة.
عدد مرات إعادة تعبئة أقل باستخدام خزان المياه الكبير جدًا سعة 200 مل، ما يسمح لك بكيّ المزيد من الملابس دفعة واحدة.
إن شكل فتحات البخار المصممة بأسلوب خاص يقدم بالتأكيد أفضل تدفق للبخار، ما يؤدي إلى إزالة التجاعيد بفعالية أكبر.
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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