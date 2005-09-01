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  • بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة ملابس بدون بخار

    GC130/07

    بسيطة وسريعة وفعالة

    هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكواة ملابس بدون بخار

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    بسيطة وسريعة وفعالة

    مكواة ملابس عالية الجودة وخفيفة الوزن

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    قاعدة أداة الكي من الألومينيوم لانزلاق سهل على كل الأقمشة

    تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    أخدود الأزرار لتسريع الكي على طول منطقة الأزرار والدرزات

    يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.

    لفاف السلك لتخزين سلك الطاقة بسهولة

    يمكن لف سلك الطاقة حول كعب أداة الكي لتسهيل تخزين الجهاز.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      وزن المكواة
      0.76  kg
      الفولتية
      220 - 240  V
      أبعاد المنتج
      25.5 x 11.1 x 12.8  cm

    • سهولة الاستخدام

      حرية تحريك السلك (دوّار)
      حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
      طول سلك الطاقة
      1.8  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      قاعدة أداة الكي
      ألومينيوم
      الطاقة
      950 - 1100  W

    Badge-D2C

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