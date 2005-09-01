GC130/07
بسيطة وسريعة وفعالة
هذه المكواة بالبخار العالية الجودة والخفيفة الوزن مصممة لكيّ ملابسك بطريقة بسيطة وفعالة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنزلق قاعدة أداة الكي المتينة المصنوعة من الألمنيوم بسهولة على مختلف أنواع الأقمشة، وهي مقاومة للخدوش ويسهل تنظيفها.
يجعل أخدود الأزرار من الكيّ بين الأزرار والدرزات أسرع وأسهل.
يمكن لف سلك الطاقة حول كعب أداة الكي لتسهيل تخزين الجهاز.
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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