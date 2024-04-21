يلتقط فلتر NanoProtect‏ HEPA نسبة 99,97% من الجسيمات بحجم 0,3 ميكرومتر، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات. ويتميز بأداء يدوم طويلاً في خلال فترة استخدام تمتد حتى 24 شهرًا.