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جهاز تنقية وترطيب الهواء 2000i فلتر الترطيب

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جهاز تنقية وترطيب الهواء 2000iفلتر الترطيب

FY2425/30

جهاز تنقية وترطيب الهواء 2000i فلتر الترطيب

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الدلائل والمستندات

يتلاءم فلتر الترطيب الأصلي من Philips بشكل مثالي مع الجهاز، ما يضمن أداءً عاليًا ومتسقًا. يتمتع الفلتر بتقنية NanoCloud لتحرير الرذاذ غير المرئي، ما يرطّب الهواء مع انتشار أقل للبكتيريا بنسبة تصل إلى 99% (1)

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  • 5 June 2026

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