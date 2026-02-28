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جميع السلاسل

  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, AC0521
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Go, 500 series, FY0500

جديد

PureProtect Go من السلسلة 500فلتر HEPA NanoProtect

FY0500/30

فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 500

فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect من نوع 3 في 1، وطبقة كربون نشط وفلتر أولي للحماية من التلوث وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والفيروسات.

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PureProtect Go من السلسلة 500

PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10

يلتقط بفعالية الجسيمات النانوية بنسبة 99.97% (1)

فلاتر أصلية لجهاز تنقية الهواء PureProtect 500

  • متوافق مع السلسلة 500

  • بداخل الصندوق: فلتر واحد

  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات

  • فلتر أصلي من Philips

متوافق مع PureProtect Go من السلسلة 500 من فيليبس

متوافق مع PureProtect Go من السلسلة 500 من فيليبس

فلتر بديل لأجهزة تنقية الهواء Philips PureProtect Go من السلسلة 500: AC0510، AC0520، AC0521. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك على الجزء الخلفي من الجهاز.

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

فلتر يدوم طويلاً لغاية 3 سنوات

تضمن الفلاتر الأصلية الأداء الأمثل لغاية 3 سنوات (2)، ما يقلل من العناء والتكلفة. يحسب جهاز التنقية عمر الفلتر وينبهك عند الحاجة إلى استبداله.

الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

الفلتر الأصلي من Philips للحصول على أفضل أداء

صُمم الفلتر الأصلي من Philips ليناسب جهازك تمامًا. للحصول على الأداء الأمثل، استخدم دائمًا فلترًا أصليًا من Philips.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا لمعيار DIN71460 باستخدام رذاذ NaCl بحجم 0,003 ميكرومتر و0,3 ميكرومتر، معهد iUTA.

  2. (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.