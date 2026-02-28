جهير قوي

استمتع بأفضل تجربة صوتية من خلال مشغلات متميّزة وميزة التحكم بزيادة الجهير القابلة للضبط. تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها خفيفة الوزن ومتينة، وهي مصممة لتدوم ولتوفير الراحة أثناء ارتدائها لفترة طويلة.