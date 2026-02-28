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FX5MBK/00
جهير قوي
استمتع بأفضل تجربة صوتية من خلال مشغلات متميّزة وميزة التحكم بزيادة الجهير القابلة للضبط. تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها خفيفة الوزن ومتينة، وهي مصممة لتدوم ولتوفير الراحة أثناء ارتدائها لفترة طويلة.
جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
مثبتة فوق الأذن
تسمح لك ميزة التحكم بزيادة الجهير القابلة للضبط بالحصول على مستوى الجهير المثالي لكل أغنية. استمع إلى الموسيقى بالطريقة التي تريدها أينما كنت.
بطانات أذن مثبّتة فوق الأذن بحيث تكون ملائمة وتعزل الضوضاء المحيطة بك لتستمتع بالموسيقى أثناء التنقل.
توفر المشغلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 40 مم جهيرًا عميقًا وصوتًا قويًا. تسمح لك ميزة التحكم بالجهير القابلة للضبط بتكييف التجربة الصوتية لتتناسب مع تفضيلاتك الشخصية متى تريد!
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