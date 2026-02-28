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تم إيقافه

سماعات رأس مع ميكروفون

FX5MBK/00

جهير قوي

استمتع بأفضل تجربة صوتية من خلال مشغلات متميّزة وميزة التحكم بزيادة الجهير القابلة للضبط. تتميّز سماعات الرأس هذه بأنها خفيفة الوزن ومتينة، وهي مصممة لتدوم ولتوفير الراحة أثناء ارتدائها لفترة طويلة.

عرض جميع المزايا

مع تصميم خفيف الوزن وقابل للطيّ

جهير قوي

  • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم

  • مثبتة فوق الأذن

ميزة التحكم بزيادة الجهير القابلة للضبط لمستويات جهير مثالية

تسمح لك ميزة التحكم بزيادة الجهير القابلة للضبط بالحصول على مستوى الجهير المثالي لكل أغنية. استمع إلى الموسيقى بالطريقة التي تريدها أينما كنت.

بطانات أذن مثبّتة حول الأذن لعزل الضوضاء لتوفير راحة مطوّلة

بطانات أذن مثبّتة فوق الأذن بحيث تكون ملائمة وتعزل الضوضاء المحيطة بك لتستمتع بالموسيقى أثناء التنقل.

مشغلات مصنوعة من النيوديميوم بحجم 40 مم لجهير غني وصوت عميق

توفر المشغلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 40 مم جهيرًا عميقًا وصوتًا قويًا. تسمح لك ميزة التحكم بالجهير القابلة للضبط بتكييف التجربة الصوتية لتتناسب مع تفضيلاتك الشخصية متى تريد!

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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