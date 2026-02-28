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FWD872/98
نظرًا لأن Dolby الرقمي، الذي يعد أعلى مقاييس الصوت متعدد القنوات على مستوى العالم، يستخدم الطريقة الطبيعية لأذن الإنسان في معالجة الصوت، فإنك ستحصل على تجربة رائعة من حيث جودة الصوت المحيط مع لمحة واقعية وطبيعية.
تنتج تقنية MAX Sound تعزيزاً فورياً للجهير مع مضاعفة أداء مستوى الصوت وإنشاء أفضل تجربة استماع مؤثرة يمكن أن تحصل عليها فوراً بلمسة زر، حيث تقوم الدائرة الإلكترونية المعقدة بمعايرة إعدادات الصوت ومستوى الصوت الحالية، ما يحسّن الجهير ومستوى الصوت للحد الأقصى من دون تشويش. والنتيجة النهائية؟ تضخم ملحوظ لكل من نطاق الصوت ومستوى الصوت وتعزيز ملحوظ في الصوت لإضافة المزيد من الروعة لأي موسيقى.
توفر لك ميزة التحكم بالصوت الرقمي مجموعة مختارة من عناصر التحكم مسبقة الإعداد بموسيقى الجاز والروك والبوب والكلاسيكية، والتي يمكنك استخدامها لتحسين نطاقات تردد أنماط موسيقية مختلفة. ويستخدم كل وضع تقنية المعادلات الرسومية لضبط توازن الصوت تلقائيًا وتحسين أكثر ترددات الصوت أهمية في نمط الموسيقى الذي اخترته. وفي الأساس، تجعل ميزة التحكم بالصوت الرقمي من السهل عليك تحقيق أقصى متعة من موسيقاك عن طريق ضبط توازن الصوت بدقة ليتناسب مع نوع الموسيقى قيد التشغيل.
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