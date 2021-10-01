أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات
أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أعلى قوة شفط مع PowerCyclone 8*
تتميّز المكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 7000 من Philips بأعلى قوة شفط لدينا على الإطلاق. استمتع بتنظيف فائق بدون مجهود مع تقنية PowerCyclone 8 وفوهة TriActive+ LED للكشف عن الغبار المخفي. إكتشف كلّ المميزات
محرك بقدرة 900 واط عالي الكفاءة مع أكثر من 50000 دورة في الدقيقة، يولد طاقة شفط عالية لتنظيف فائق في كل مرة. تسجّل في Philips.com في غضون 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان محرك لمدة 5 سنوات.
تضمن فوهة TriActive+ LED وقوة الشفط العالية التقاط 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة**.
تتميز تقنية PowerCyclone 8 بحركة دوامية قوية لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد وتمكين أعلى قوة شفط. يقوم تدفق الهواء الفائق السرعة في الحجرة الأسطوانية بفصل الغبار عن الهواء بطريقة فعالة بسرعة >185 كم/الساعة، ما يضمن توفر قوة شفط أعلى لمدة أطول للحصول على نتائج تنظيف دقيقة.
يستخدم نظام قفل المواد المسببة للحساسية مستشعرًا لضمان إقفال حاوية الغبار بإحكام قبل التشغيل مع حبس الغبار والمواد المسببة للحساسية بالداخل لبيئة صحية وفائقة النظافة.
تجعل فوهة TriActive + LED الغبار غير المرئي مرئيًا على الأرضيات الصلبة حتى لا تفوتك أي بقعة ويمكنها ضمان التنظيف الأكثر شمولاً لجميع أنواع الأرضيات الصلبة. يقوم المستشعر تلقائيًا بتشغيل مصابيح LED عندما تكون الفوهة قيد الاستخدام وإيقاف التشغيل عند عدم استخدامها. بطاريات AA عدد 3 مضمنة.
يتم تخزين الملحقات المرفقة بسهولة داخل الحجرة الخلفية لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
تقوم وظيفة التحكم الرقمي بالطاقة بضبط قوة الشفط بسهولة وبكبسة زر لتناسب مختلف مهام التنظيف، بدءًا من الأرضيات الصلبة ووصولًا إلى المفروشات الناعمة.
تم تصميم حاوية الغبار السهلة التفريغ لفكّها وتفريغها بشكل صحي وباستخدام يد واحدة، ما يساعد في تقليل انتشار الغبار في الهواء.
تم تضمين فرشاة مخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث تكون جاهزةً دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.
تدور الفرشاة الصغيرة الفائقة السرعة لإزالة الشعر والزغب والغبار بسرعة من الأرائك والوسائد والأقمشة الأخرى. مثالية لمن لديهم حيوانات أليفة.
يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط >99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13****.
الفوهات والملحقات
تصميم
الوزن والأبعاد
الاستدامة
الأداء
التنقية
إمكانية الاستخدام
الملحقات
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