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    FC8913/01

    FC8913

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    FC8913/01

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

    مقبضا حمل مريحان لراحة تامة

    مقبضا حمل مريحان لراحة تامة

    لا تتضمن المكنسة الكهربائية مقبض حمل واحد، بل اثنين. عندما تكون المكنسة على دولابَيها، يمكنك تحريكها بسهولة وبدون الانحناء كثيرًا بواسطة المقبض في أعلاها، كما يمكّنك المقبض الثاني على الجهة الأمامية من الجهاز من حملها بطريقة مستقيمة ومريحة.

    علبة ِClean Comfort Cassette فريدة لتجنب ملامسة الغبار

    علبة ِClean Comfort Cassette فريدة لتجنب ملامسة الغبار

    عند التخلص من كيس الغبار الخاص بمكنستك الكهربائية من Philips، لن يكون هناك أي تماس مع الغبار بفضل حامل أكياس الغبار المبتكر هذا.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعدّدة الاستعمالات ذات دواليب
      الملحقات المضمّنة
      أداة تنظيف الشقوق
      مخزن الملحقات
      على ملقط الأنبوب
      فوهة إضافية
      فرشاة صغيرة فائقة السرعة

    • التصميم

      اللون
      أحمر بيستيل

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • Performance

      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      W  W
      طاقة الإدخال (IEC)
      W  W
      مستوى الضجيج (Lc IEC)
      dB  dB
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      W  W
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      kPa  kPa
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      l/s  l/s

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      L  L
      نوع كيس الغبار
      s-bag
      مرشح لمخرج الهواء
      فلتر Super Clean Air HEPA 12 قابل للغسل
      HEPA Air Seal
      نعم

    • مدى الاستفادة

      طول سلك الطاقة
      m  m
      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      دائرة العمل نصف القطرية
      10  m
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      التحكم بالطاقة
      التحكم بالطاقة على الجهاز
      مؤشر لامتلاء كيس الغبار
      نعم
      نوع العجلات
      مطاط
      علبة التنظيف المريح
      نعم

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