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التنظيف بجهد أقل
صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التنظيف بجهد أقل
صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات
التنظيف بجهد أقل
صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
التنظيف بجهد أقل
صممت مجموعة FC8700 من Philips بدون كيس للأشخاص الذين يريدون الحصول على نتائج تنظيف شاملة بأقل جهد ممكن. إكتشف كلّ المميزات
يلتقط فلتر Super Clean Air HEPA 12 هذا 99,5% على الأقل من كل الطفيليات الميكروسكوبية المؤذية المسببة للحساسيات التنفسية.
تتيح لك فوهة الفرشاة الفائقة السرعة تنظيفًا عميقًا للسجاد وإزالة الشعر والمواد المخفوقة بشكل سيرع عن السجاد. تزيل الفرشاة الدوّارة جزيئات الغبار الصغيرة والشعر بفعالية، مما يمنحك أداء تنظيف أفضل بنسبة 25% على السجاد. كما تمنع عجلات الفوهة حدوث تلف في حال الاستخدام على الأرضيات الصلبة.
تقوم فوهة TriActive بتنظيف أرضيتك بثلاث طرق بحركة واحدة: 1) تشفط الفتحة الأكبر في رأس الفوهة القطع الكبيرة بسهولة. 2) تتمتع بفعالية تنظيف قصوى بفضل انسياب الهواء عبر الفوهة بأقصى حد ممكن. 3) تنظف الفرشاتان الثنائيتان الجوانب الغبار والأوساخ بشكل جيد بجانب الأثاث والجدران.
يأتي مصحوباً بوعاء الغبار شفاف تماماً يسمح لك بإلقاء نظرة مباشرة على الغبار الذي أزيل عن الأرض، فيسهّل عليك إيجاد أغراض قيّمة تم شفطها عن غير قصد.
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