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PowerPro Active

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8670/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4 قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4 قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4
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    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8670/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Active مكنسة كهربائية بدون كيس

    قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

    تقدّم المكنسة الكهربائية بدون كيس PowerPro Active الجديدة من Philips أداء تنظيف عالٍ بفضل تقنية PowerCyclone وفوهة Multi Clean، وهي مصممة لتحسن التقاط الغبار إلى أقصى حد. تتميّز حاوية الغبار بأنها سهلة التفريغ، من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء إكتشف كلّ المميزات

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      قوة شفط عالية مع PowerCyclone 4

      تفريغ سريع وسهل

      • 2000 واط
      • فلتر EPA 10
      • 1.7 لتر
      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

      فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      فوهة Multi Clean الجديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تنظف فوهة Multi Clean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها لتثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      فرشاة ناعمة مضمّنة في المقبض، جاهزة دائمًا للاستخدام

      تم تضمين ملحق للفرشاة المخصصة لإزالة الغبار في المقبض مباشرة، بحيث يكون جاهزًا دائمًا للاستخدام على الأثاث والأسطح المسطّحة ومواد التنجيد.

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      إعدادات طاقة قابلة للضبط

      إعدادات طاقة قابلة للضبط

      تسمح لك إعدادات الطاقة القابلة للضبط بتحديد مستوى الشفط الأمثل لأنواع الأرضيات المختلفة التي يتم تنظيفها.

      نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

      نظام فلتر EPA10 وAirSeal لهواء صحيّ

      يلتقط فلتر HEPA 10 وAirSeal جزئيات الغبار الصغيرة قبل تدفق الهواء للاستمتاع بجو خالٍ من الغبار ونظيف وبهواء صحي.

      المواصفات التقنية

      • تصميم

        اللون
        أسود حبري
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        473 x‏ 304 x‏ 301 mm
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W
        مستوى قوة الصوت
        80 ديسيبل
        وزن المنتج
        6 kg

      • إمكانية الاستخدام

        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        دائرة العمل نصف القطرية
        9 m
        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستخدامات

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • التنقية

        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        سعة كيس الغبار
        1.7 l
        مرشح المحرك
        فلتر EPA 10 قابل للغسيل

      • Performance

        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        33 kPa
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        37 لتر/الثانية
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        370 W

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