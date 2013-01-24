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PowerPro Compact

مكنسة كهربائية بدون كيس

FC8472/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل
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    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    FC8472/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

    توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

    توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات

    طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

    توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    PowerPro Compact مكنسة كهربائية بدون كيس

    طاقة امتصاص أعلى بنسبة 20%* لتنظيف أفضل

    توفر Philips PowerPro Compact الجديدة أداءً قويًا من دون مساومات بفضل تقنية PowerCyclone 4 وتصميم الكيس المتطور إكتشف كلّ المميزات

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      مع تقنية PowerCyclone 4

      • 1800 واط
      • PowerCyclone 4
      • فلتر المحرك EPA 10
      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      محرك بقوة 2000 واط لأداء مثالي

      يوّلد المحرك الذي تبلغ قوته 1800 واط قوة امتصاص قصوى تبلغ 370 واط لتوفير أداء قوي في التنظيف.

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      تصميم حاوية غبار متقدّم لإفراغها بسهولة

      صُممت حاوية الغبار بشكل مثالي للتخلّص من الغبار من دون إنشاء غيمة من الغبار. بفضل شكلها الفريد وسطحها الناعم، يتم جمع الغبار في جانب واحد من الحاوية وانزلاقه انسيابيًا في حاوية الغبار.

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تقنية PowerCyclone 4 تفصل الغبار عن الهواء في مرحلة واحدة

      تحسّن تقنية PowerCyclone 4 تدفق الهواء والأداء من خلال فصل الأوساخ عن الهواء في آن. بالإضافة إلى ذلك، فهي تقدّم نتائج تنظيف استثنائية من خلال خطوات عالية الفعالية: 1) يدخل الهواء بسرعة في PowerCyclone بفضل مدخل الهواء المسطّح والمالس. 2) يسرّع ممر الهواء المنعطف تدفق الهواء إلى الأعلى في الحجرة الإعصارية، وذلك لفصل الغبار عن الهواء.

      يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

      يلتقط فلتر EPA الطفيليات المجهرية التي تسبب الحساسية

      يتمتع فلتر EPA المطوي بمساحة تصفية كبيرة وأداء جيد. وبالإضافة إلى ميزة تدفق الهواء بتيارات إعصارية، يمنع هذا الأمر الفلتر من الانسداد بسرعة ويوفر لك أفضل نتائج التصفية التي تدوم طويلاً.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أرجواني
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        406×285×238 mm
        وزن المنتج
        4.5 kg

      • مدى الاستفادة

        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        دائرة العمل نصف القطرية
        9 m
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        نوع العجلات
        بلاستيك
        طول سلك الطاقة
        6 m

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستعمالات

      • الاستدامة

        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.5 لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        إسفنجة
        مرشح المحرك
        فلتر اسفنجي للمدخل قابل للغسل

      • Performance

        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        84 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        1600 W
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        35 لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        25 kPa
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800 W
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        350 W

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          • طاقة امتصاص تم اختبارها بالتوافق مع المعايير العالمية DIN EN 60312/11/2008، اختبرتها الجمعية المستقلة للاختبار SLG Prüf-und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V.‎، يناير 2013)