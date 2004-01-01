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    FC8296/01

    FC8296/01

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    FC8296/01

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

    محرك متين بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

    محرك متين بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

    يولّد المحرك المتين بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لسهولة الحمل

    يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.

    إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

    إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

    إمكانية وصول لغاية 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، لاستخدام الجهاز لمسافة أبعد من دون فصله عن مصدر الطاقة.

    يتم تخزين الأدوات المرفقة بطريقة عملية لتكون دائمًا في متناول اليد

    يتم تخزين الأدوات المرفقة بطريقة عملية لتكون دائمًا في متناول اليد

    تم تضمين الأداة المخصصة للتشققات في المكنسة الكهربائية، للوصول إليها بسهولة واستخدامها في أي وقت.

    أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات

    أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات

    حجرة غبار كبيرة سعة 3 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    فوهة متعددة الاستخدامات لتنظيف جيد على مختلف الأرضيات

    يمكن ضبط الفوهة المتعددة الاستخدامات بسهولة باستخدام دوّاسة القدم، لاستخدام مثالي على الأرضيات الصلبة أو السجاد.

    قوة شفط قابلة للضبط لكل مهمة تنظيف

    قوة شفط قابلة للضبط لكل مهمة تنظيف

    يمكنك اختيار مستوى الشفط المناسب لأي مهمة تنظيف ولكل سطح في منزلك.

    يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من >99%* من الجسيمات

    يلتقط نظام فلتر Super Clean Air أكثر من >99%* من جسيمات الغبار الصغيرة، لتزويدك بهواء أنقى في منزلك.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      فوهة عادية
      فوهة متعددة الاستخدامات
      الملحقات المضمّنة
      • فرشاة 2 في 1
      • أداة تنظيف الشقوق
      • فوهة للأثاث
      مخزن الملحقات
      على الهيكل
      فوهة إضافية
      Turbo brush

    • تصميم

      اللون
      أزرق رويال داكن

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • الأداء

      مستوى قوة الصوت
      81  dB

    • التنقية

      نوع كيس الغبار
      كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلاً
      مرشح لمخرج الهواء
      فلتر Super Clean Air
      مرشح المحرك
      فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة

    • إمكانية الاستخدام

      وصلات الأنبوب
      على شكل قمع
      مقبض الحمل
      الجهة العلوية والأمامية
      نوع الأنبوب
      أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
      التحكم بالطاقة
      مفتاح دوار
      نوع العجلات
      بلاستيك

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