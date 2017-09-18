PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس
قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 2000 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس
قوة شفط عالية محرك بقوة 2000 واط لنتائج تنظيف رائعة 2000 واط فلتر Super Clean Air 3 لترات محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية
محرك فعال بقوة 2000 واط لتوليد قوة شفط عالية والحصول على نتائج تنظيف رائعة.
يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات
يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.
كيس غبار يمكن إعادة استخدامه
كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.
إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة
مع إمكانية وصول لـ 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.
ملحقات مرفقة لتكون دائمًا في متناول اليد
تم تضمين الملحقات مثل أداة التشققات المفيدة في المكنسة الكهربائية، لتكون دائمًا في متناول اليد أثناء التنظيف.
قوة شفط قابلة للضبط لكل مهمة تنظيف
يمكنك اختيار مستوى الشفط المناسب لأي مهمة تنظيف ولكل سطح في منزلك.
أنبوب مع أجزاء متداخلة لعملية تنظيف مريحة
يتميّز الأنبوب المعدني مع جزأين متداخلَين بإمكانية ضبطه بسرعة على أي ارتفاع لعملية تنظيف مريحة.
سعة كبيرة تبلغ 3 لترات لوقت استخدام أطول
تسع حجرة الغبار الكبيرة ثلاث لترات كاملة قبل الحاجة إلى غسل الكيس.
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الفوهات والملحقات
فوهة عادية
فوهة متعددة الاستخدامات
فوهة متعددة الاستخدامات الملحقات المضمّنة
فرشاة 2 في 1
فرشاة 2 في 1
أداة تنظيف الشقوق
أداة تنظيف الشقوق مخزن الملحقات
تصميم
اللون
الوزن والأبعاد
أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
403 x 263 x 220
mm وزن المنتج
4.3
kg
الاستدامة
التّعبئة دليل المستخدم
100% ورق معاد تدويره
100% ورق معاد تدويره
الأداء
طاقة الإدخال (IEC)
1800
W مستوى قوة الصوت المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
23
kPa قوة الإدخال (الحد الأقصى)
2000
W قوة الامتصاص (حد أقصى)
350
W
التنقية
نوع كيس الغبار سعة كيس الغبار
3
L مرشح لمخرج الهواء
فلتر Super Clean Air
فلتر Super Clean Air مرشح المحرك
إمكانية الاستخدام
دائرة العمل نصف القطرية
9
m وصلات الأنبوب مقبض الحمل
الجهة العلوية والأمامية
الجهة العلوية والأمامية التحكم بالطاقة نوع الأنبوب طول سلك الطاقة
6
m نوع العجلات
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