ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FC8230/01
حرية التنقل!
تمتع بحرية التنقل مع مكنسة SmallStar الكهربائية من Philips. بفضل تصميمها الصغير للغاية وخفيف الوزن، تُعد هذه المكنسة سهلة الاستخدام وقوية للغاية مع نظام تنقية الهواء بتقنية HEPA للحصول على نتائج تنظيف رائعة!
1600 واط
بفضل حجمها الصغير، توفر هذه المكنسة الكهربائية سهولة الحركة في أثناء الاستخدام وسهولة التخزين بعد الاستخدام.
بفضل وزنها الخفيف، تُعد هذه المكنسة الكهربائية سهلة الحمل.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات