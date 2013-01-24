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مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

FC6843
التصنيف الإجمالي / 5
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    مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

    FC6843
    التصنيف الإجمالي / 5

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مكنسة كهربائية للتنظيف الجاف والمبتل

    كن جاهزاً

    إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      كن جاهزاً

      تنظّف بواسطة ثلاث طرق: تنظيف رطب، وجاف وبواسطة الشامبو

      محرك 1500واط مع 300 واط طاقة امتصاص

      محرك 1500واط مع 300 واط طاقة امتصاص

      فوهة رطبة مع فرشاة، تنظف وتترك أرضية جافة وآمنة

      فوهة رطبة مع فرشاة للعناية بالأوساخ اللاصقة، ممسحة لتنظيف السوائل المنسكبة وأداة مسح مطاطية لترك الأرضية جافة وآمنة

      تنظيف عميق للسجاد بواسطة الشامبو

      فوهة للسجاد يمكن استخدامها مع الشامبو لتنظيف السجاد

      المواصفات التقنية

      • الأكسسوارات

        فوهة خاصة
        أكسسوارات للتنظيف المبتل
        فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
        أكسسوارات للتنظيف الجاف
        أداة صدع وفرشاة
        مخزن الأكسسوارات
        مشبك

      • المحرّك

        طاقة الإدخال القصوى
        1500  واط
        طاقة الإدخال IEC
        1300  واط
        طاقة الامتصاص القصوى
        300  واط
        انسياب الهواء
        54  لتر/الثانية
        المكنسة الكهربائية
        240  كيلو باسكال

      • مواصفات المكنسة الكهربائية

        التحكم الإلكتروني بالطاقة
        N.A.
        مستوى الضجيج Lc IEC
        79 (تنظيف جاف)  ديسيبل
        مرشح المخرج
        N.A.
        HEPA AirSeal
        N.A.
        فوهة عادية
        فوهة ذات دواليب RD262
        سعة الغبار الجاف
        10  ل
        سعة الغبار الرطب
        9  ل
        دائرة العمل نصف القطرية
        9  م
        أنبوب
        أنبوب من الكروم
        التوصيلات
        زر
        مساعدة في الإيقاف المؤقت / التخزين
        إيقاف مؤقت
        مواد العجلات
        عجلات بلاستيكية

      • التصميم

        الألوان
        أرجواني توتي

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
      • أداة صدع وفرشاة

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