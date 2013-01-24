العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فوهة حقن مزدوجة، ممسحة، فوهة للكنب
- أداة صدع وفرشاة
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إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كن جاهزاً
إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
كن جاهزاً
إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
كن جاهزاً
إذا كنت ترغب في تحضير نفسك لكل مهمة تنظيف، فإن Triathlon هي المكنسة الكهربائية التي تناسبك. فيمكنك بواسطة Triathlon تنظيف الغبار والأوساخ الجافة والسوائل المنسكبة بل وجعل السجاد يبدو كما لو كان جديداً. فهي أداة تنظيف واحدة متعددة المهام!
محرك 1500واط مع 300 واط طاقة امتصاص
فوهة رطبة مع فرشاة للعناية بالأوساخ اللاصقة، ممسحة لتنظيف السوائل المنسكبة وأداة مسح مطاطية لترك الأرضية جافة وآمنة
فوهة للسجاد يمكن استخدامها مع الشامبو لتنظيف السجاد
الأكسسوارات
المحرّك
مواصفات المكنسة الكهربائية
التصميم