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SpeedPro Max

مكنسة كهربائية مع عصا

FC6823/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق* أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق* أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    SpeedPro Max مكنسة كهربائية مع عصا

    FC6823/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

    تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات

    SpeedPro Max مكنسة كهربائية مع عصا

    أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

    تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات

    أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

    تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات

    SpeedPro Max مكنسة كهربائية مع عصا

    أسرع تجربة تنظيف لاسلكي على الإطلاق*

    تتميّز SpeedPro Max الثورية بفوهة شفط من 360 درجة لالتقاط الأوساخ مع كل تمريرة، إلى الأمام وإلى الوراء، وحتى على طول الجدران والأثاث. يمكنك تنظيف مساحات إضافية بوقت أقل على الأرضيات الصلبة كما على السجاد. إكتشف كلّ المميزات

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      مع فوهة الشفط من 360 درجة

      • فوهة الشفط من 360 درجة
      • 25,2 فولت، وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة
      • 2 في 1: مكنسة وأداة محمولة باليد
      • فوهة TurboPet
      فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ من كل الجوانب

      فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ من كل الجوانب

      فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط الغبار والأوساخ مع كل تمريرة، حتى عند الرجوع إلى الخلف وعلى الزوايا، للاستفادة من كل تمريرة.

      محرك PowerBlade الرقمي لإنشاء دفق هواء مرتفع (> 1000 لتر/الدقيقة)

      محرك PowerBlade الرقمي لإنشاء دفق هواء مرتفع (> 1000 لتر/الدقيقة)

      PowerBlade عبارة عن محرك رقمي تم تصميمه للحصول على دفق هواء مرتفع لا مثيل له (> 1000 لتر/الدقيقة) من شأنه إنتاج قوة شفط من 360 درجة في الفوهة. سجّل منتجك على Philips.com ضمن 3 أشهر من تاريخ الشراء للحصول على ضمان على المحرك لمدة 5 سنوات مجانًا!

      PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس بدون كيس

      PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس بدون كيس

      تقنية PowerCyclone 8 - التقنية الأقوى التي نقدّمها للمكانس الكهربائية بدون كيس، أصبح الآن متوفرة في عصا بدون أسلاك للحفاظ على قوة شفط أقوى لمدة أطول.

      يضمن نظام التنقية الثلاثي الطبقات الحصول على دفق هواء مرتفع لمدة أطول

      يضمن نظام التنقية الثلاثي الطبقات الحصول على دفق هواء مرتفع لمدة أطول

      بفضل نظام التنقية الثلاثي الطبقات، يتم إرجاع الهواء النظيف فقط إلى المحرك، لضمان الحصول على دفق هواء مرتفع لمدة أطول

      شاشة رقمية ذكية لعرض السرعة ونسبة استخدام البطارية

      شاشة رقمية ذكية لعرض السرعة ونسبة استخدام البطارية

      شاشة رقمية ذكية لعرض السرعة ونسبة استخدام البطارية، ولإعلامك عندما يحين وقت تنظيف الفلتر.

      وحدة محمولة باليد وأداة للتشققات وفرشاة مضمّنة

      وحدة محمولة باليد وأداة للتشققات وفرشاة مضمّنة

      تتميّز الملحقات بأنها سهلة الاستخدام بكبسة زر واحدة. يمكنك استخدام SpeedPro Max كجهازَين في جهاز واحد بفضل الوحدة المحمولة باليد والقابلة للفك. أما ملحق الفرشاة فهو مضمّن في الأنبوب ليكون دائمًا في متناول يديك.

      فوهة LED للكشف عن الغبار والأوساخ المخفية

      فوهة LED للكشف عن الغبار والأوساخ المخفية

      بات من السهل الكشف عن الغبار والزغب والشعر والأوساخ وإزالتها بفضل أضواء LED في فوهة SpeedPro Max. تكشف فوهة LED حتى عن الأوساخ المخفية.

      وصول سريع إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      وصول سريع إلى كل الأماكن، حتى تحت الأثاث المنخفض

      تتميّز SpeedPro Max بمرونتها وسهولة تحريكها. تتوفّر حاوية الغبار في الجهة العليا، مما يسمح باستخدامها بزاوية أكثر انخفاضًا وحتى بشكل مسطّح بالكامل للوصول تحت الأثاث المنخفض.

      تصميم فريد لحاوية الغبار، لإفراغها من دون انتشار الغبار في الهواء

      تصميم فريد لحاوية الغبار، لإفراغها من دون انتشار الغبار في الهواء

      يسهل فك حاوية الغبار الخاصة بالمكنسة الكهربائية وإفراغها بطريقة صحية من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء.

      قوة تنظيف تدوم لغاية 65 دقيقة مع بطاريات ليثيوم أيون بقوة 25 فولت

      قوة تنظيف تدوم لغاية 65 دقيقة مع بطاريات ليثيوم أيون بقوة 25 فولت

      تتميّز بطاريات الليثيوم أيون العالية الأداء بقوة 25,2 فولت، لتوفير وقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة في وضع توفير استهلاك الطاقة، و30 دقيقة في الوضع العادي و21 دقيقة في وضع السرعة القصوى قبل إعادة شحنها.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        نوع البطارية
        ليثيوم-أيون
        فولتية البطارية
        25.2  فولت
        وقت الشحن
        5  ساعة (ساعات)
        وقت التشغيل
        65  دقيقة (دقائق)
        وقت التشغيل (في وضع السرعة القصوى)
        21  دقيقة (دقائق)
        مستوى قوة الصوت
        84  ديسيبل
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        > 1000  ل/د

      • التصميم

        اللون
        أحمر رائع

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        0.6  لتر
        مرشح المحرك
        فلتر قابل للغسل

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • محوّل طاقة التيار المتردد
        • فرشاة مضمّنة
        • قاعدة إرساء مثبّتة في الحائط
        فوهة إضافية
        فرشاة آلية فائقة السرعة
        فوهة عادية
        فوهة الشفط من 360 درجة

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        2,73  كلغ

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          • تم اختبارها مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشر الأكثر مبيعًا والتي يتخطى سعرها 300 يورو في ألمانيا 2017، باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة على الأرضيات الصلبة المطوّر من قِبل Philips، وبالاستناد إلى معيار IEC60312-1. يناير 2018.