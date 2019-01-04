سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن
تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. وهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن
تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. وهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات
سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن
تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. وهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سرعة. وصول فعّال حتى إلى أصعب الأماكن
تقدّم المكنسة الكهربائية اللاسلكية الجديدة SpeedPro عملية تنظيف سريعة مع وصول فعال. وهي مزوّدة بفوهة شفط من 180 درجة لالتقاط الغبار بدقة تامة، حتى في أصعب الأماكن، أي بالقرب من الجدران والأثاث وفي الزوايا. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز الملحقات بأنها سهلة الاستخدام بكبسة زر واحدة. يمكنك استخدام SpeedPro كجهازَين في جهاز واحد بفضل الوحدة المحمولة باليد والقابلة للفك. أما ملحق الفرشاة فهو مضمّن في الأنبوب ليكون دائمًا في متناول يديك لتنظيف الأسقف والرفوف.
تم تصميم محرك PowerBlade لسرعة هواء مرتفعة لإتاحة الالتقاط الفعال والدقيق من الفوهة.
تقوم تقنية PowerCyclone 7 فورًا بفصل الغبار عن الهواء للحفاظ على الأداء الفعال لمدة أطول.
تتميّز بطاريات الليثيوم أيون العالية الأداء بقوة 18 فولت، لتوفير وقت تشغيل يصل إلى 30 دقيقة في الوضع العادي و15 دقيقة في وضع السرعة القصوى قبل إعادة شحنها.
يلتقط نظام الفلتر ما يصل إلى 99% من غبار الطلع وجراثيم العفن مع إعادة الهواء النظيف إلى المحرك لضمان الحصول على سرعة هواء عالية وأداء يدوم لفترة أطول.
تتميّز SpeedPro بمرونتها وسهولة تحريكها. تتوفّر حاوية الغبار في الجهة العليا، مما يسمح باستخدامها بزاوية أكثر انخفاضًا وحتى بشكل مسطّح بالكامل للوصول إلى ما تحت الأثاث المنخفض.
يسهل فك حاوية الغبار الخاصة بالمكنسة الكهربائية وإفراغها بطريقة صحية من دون التسبب بانتشار الغبار في الهواء.
إعدادا سرعة يناسبان أنواع الأوساخ والأرضيات المختلفة.
تم تصميم فوهة الشفط من 180 درجة لالتقاط دقيق وفعال لما يصل إلى 98% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة وعلى كل أنواع الأرضيات، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
الأداء
إمكانية الاستخدام
الفوهات والملحقات
الوزن والأبعاد
الاستدامة
التنقية
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