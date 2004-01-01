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    FC6152/01

    FC6152/01

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    FC6152/01

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية محمولة باليد

    تشغيل لاسلكي لحرية تنقل تامة

    تشغيل لاسلكي لحرية تنقل تامة

    بات بإمكانك تنظيف كل الأماكن من دون التقيّد بمكان مقبس الطاقة، وذلك بفضل البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

    نظام تصفية على مرحلتَين لنتائج تنظيف مثالية

    يضمن نظام التصفية على مرحلتين عدم تسرّب الغبار إلى الخارج فور دخوله إلى حجرة الغبار. يلتقط الفلتر الأول معظم الغبار، بينما يلتقط الفلتر الثاني الجزيئيات الأصغر من الغبار.

    بطارية NiMh للاستخدام اليومي

    تضمن بطاريات NiMH المستخدمة في المكنسة الكهربائية المحمولة باليد طاقة تدوم طويلاً، مقارنة بأنواع أخرى من البطاريات التي تعاني تأثير الذاكرة أي شحن البطارية بشكل متكرر بعد تفريغها جزئيًا فقط.

    حاوية غبار سهلة التفريغ

    تتميّز حاوية الغبار بنظام سهل التحرير، مما يجعل عملية التخلص من الغبار صحية وسريعة وسهلة.

    تصميم مريح للمقبض لسهولة الحمل

    تتميّز المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips بمقبض على شكل حلقة، الأمر الذي يضمن سهولة حملها وللاستمتاع براحة قصوى أثناء استخدامها.

    تسمح لك أداة تنظيف الشقوق والفرشاة بالتنظيف في كافة الأماكن

    بفضل أداتَي تنظيف الشقوق والفرشاة، أصبح بإمكانك تنظيف كل الأماكن. يتميّز ملحق الفرشاة بنعومته على الأسطح الدقيقة وتمكّنك أداة تنظيف الشقوق من تنظيف تلك الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    تتوفر مع المكنسة قاعدة شحن يمكن تثبيتها على الحائط أو وضعها على الطاولة

    تأتي المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips مزوّدة بقاعدة شحن تمكّنك من إبقاء البطارية مشحونة بالكامل دائمًا وجاهزة للاستخدام في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، توفر مكانًا لتثبّتها به مع كل ملحقاتها، لتكون دائمًا في متناول يَدك وجاهزة للاستخدام.

    حجرة غبار لدورات تنظيف متعددة

    تتميّز سلّة الغبار المتطورة بحجم كبير بما يكفي لإجراء دورات تنظيف متعددة من دون الحاجة إلى تفريغها من الغبار بين كل دورة وأخرى.

    وزن خفيف لضمان راحة قصوى

    وزن خفيف لضمان راحة قصوى وأقل مستوى من المجهود أثناء دورات التنظيف.

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • فرشاة
      • أداة تنظيف الشقوق

    • تصميم

      اللون
      أسود قاتم

    • الاستدامة

      التّعبئة
      90% من المواد المعاد تدويرها<
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • التنقية

      نظام التصفية
      حركة إعصارية بمرحلتين

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