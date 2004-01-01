تتوفر مع المكنسة قاعدة شحن يمكن تثبيتها على الحائط أو وضعها على الطاولة

تأتي المكنسة الكهربائية المحمولة باليد من Philips مزوّدة بقاعدة شحن تمكّنك من إبقاء البطارية مشحونة بالكامل دائمًا وجاهزة للاستخدام في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، توفر مكانًا لتثبّتها به مع كل ملحقاتها، لتكون دائمًا في متناول يَدك وجاهزة للاستخدام.